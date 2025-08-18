Guiño especial de T-Mobile a millones de americanos: más fácil no te lo pueden poner

Con el próximo regreso a las clases, T-Mobile y su operadora virtual Ultra Mobile han lanzado una promoción que ha llamado la atención de muchos estadounidenses. La oferta es tan atractiva que parece hecha a medida para estudiantes, familias o cualquier persona que quiera ahorrar. Pero sin renunciar a una buena conexión.

Si buscabas un plan de telefonía económica y funcional, esta puede ser la oportunidad perfecta. Ultra Mobile, que funciona bajo la red nacional de T-Mobile, ha puesto en marcha su promoción anual de Back to School. Con planes de datos desde solo 10 dólares al mes.

Pero hay un pequeño detalle: ese precio es válido si eliges un plan multimensual, ya sea de tres, seis o doce meses. Aun así, el ahorro es considerable frente a las tarifas regulares. Lo que convierte esta promoción en una de las más competitivas del momento dentro del mercado de telefonía móvil.

Por ejemplo, puedes contratar un plan de 3 meses por 30 dólares, lo que equivale a pagar 10 dólares mensuales. El plan de 6 meses cuesta 60 dólares, y el de 12 meses se queda en 120 dólares. Todos estos planes incluyen 4 GB de datos por mes, una cantidad razonable si usas el móvil para redes sociales, mensajes, navegación y correo electrónico.

Normalmente, estos planes cuestan $48, $90 y $156 respectivamente, lo que implica descuentos del 37%, 33% y 23%.

T-Mobile aclara las condiciones

Hay que tener en cuenta que el pago se hace por adelantado. Es decir, para acceder a la promoción del plan anual, tendrás que abonar los 120 dólares en un solo pago. Además, los impuestos y tarifas no están incluidos, por lo que el coste final puede ser ligeramente superior.

Aun así, sigue siendo una de las ofertas más baratas en el sector de la telefonía. Ultra Mobile, como OMV de T-Mobile, aprovecha una de las redes más robustas y fiables del país. Esto significa que, aunque pagues menos, seguirás disfrutando de una buena cobertura y calidad de servicio.

Además, esta operadora tiene una fuerte orientación hacia los viajeros y personas con familia en el extranjero. Y es que ofrece llamadas internacionales, mensajes de texto y datos a precios muy asequibles. Esto la convierte en una alternativa popular para quienes necesitan estar conectados en distintos países.

Esta promoción estará disponible desde el 11 de agosto hasta el 14 de septiembre de 2025, lo que te da tiempo suficiente para decidir si se ajusta a tus necesidades. No es necesario firmar ningún contrato a largo plazo, y una vez finalizado el periodo contratado, puedes renovar o cambiar de plan sin penalizaciones.