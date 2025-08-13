Anuncio serio de T-Mobile y AT&T: harán lo posible para aprovechar el error de Verizon

Algo se está moviendo en el mundo de las telecomunicaciones en Estados Unidos. Tres de las compañías más grandes del sector están en plena competencia. Pero esta vez hay un motivo claro que podría cambiar el equilibrio.

Mientras Verizon toma decisiones que no están sentando bien a sus clientes más fieles, T-Mobile y AT&T están aprovechando cada oportunidad. Sobre todo para atraerlos con mejores ofertas, descuentos y beneficios especiales.

El desliz de Verizon que le pasará factura

Todo comenzó cuando numerosos clientes de Verizon, muchos con varios años de antigüedad, empezaron a recibir un correo electrónico inesperado. El mensaje avisaba que un descuento en su cuenta estaba por finalizar y que a más tardar el 1 de septiembre de 2025 se eliminaría. Aunque el texto era breve y formal, no tardó en generar reacción en redes sociales y foros como Reddit.

Se trataba, según la información filtrada, de la eliminación definitiva del descuento por fidelidad. Es un beneficio que había sido clave para mantener a muchos usuarios dentro de Verizon durante años.

El descontento no tardó en traducirse en amenazas de portabilidad. Algunos clientes aseguraban que este beneficio era el único motivo por el que no habían cambiado de operador antes. Y es justo ahí donde T-Mobile y AT&T han visto una oportunidad perfecta para captar nuevos usuarios.

T-Mobile y AT&T están al acecho

Ambas compañías han lanzado o promocionado programas que no solo igualan, sino que mejoran las condiciones que Verizon está eliminando. Por ejemplo, AT&T está impulsando su programa de descuentos para militares activos, veteranos, maestros, personal sanitario y sus familias.

Este incluye un 25% de descuento en planes ilimitados y hasta 200 dólares en crédito de factura por nuevas activaciones. También reembolsos de hasta 360 dólares para quienes lleven su propio teléfono. En el caso de los profesores, pueden obtener 100 dólares adicionales en créditos si deciden cambiarse a AT&T.

T-Mobile, por su parte, también se está moviendo con fuerza. A través de su programa Estado Magenta, ofrece descuentos del 20%, una tercera línea gratis y una garantía de precio de cinco años en algunos planes. Además, los usuarios pueden disfrutar de beneficios como Netflix incluido, descuentos adicionales si contratan Internet en casa, y promociones semanales con regalos.

Aunque las tres grandes compañías han incrementado sus precios este año, la percepción del valor ofrecido sigue siendo clave. Verizon, por ejemplo, subió sus tarifas en algunos planes antiguos y cuentas con cinco o más líneas.

En febrero, algunos clientes vieron aumentos mensuales de 3 a 4 dólares, especialmente en planes ya descontinuados. AT&T también aplicó un aumento de 3 dólares en su servicio FirstNet, mientras que T-Mobile subió 5 dólares por línea en planes más antiguos.

A pesar de estos aumentos generales, tanto T-Mobile como AT&T están siendo muy estratégicos. Buscan resaltar sus descuentos y beneficios para convencer a los usuarios de Verizon a cambiarse. Y con clientes frustrados por la pérdida de su descuento por fidelidad, todo indica que muchos están considerando seriamente dar el paso.