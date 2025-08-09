Media América toma nota de lo último de T-Mobile: deja a muchos sin palabras

En un momento en el que la conexión a internet es más importante que nunca, hay un operador que está dando que hablar en todo el continente. Su propuesta está generando interés tanto en zonas rurales como en grandes ciudades. Hablamos de T-Mobile, que ha sorprendido con una oferta de internet residencial 5G que se adapta a todo tipo de necesidades.

No solo por su cobertura, sino también por las condiciones tan atractivas que ofrece. Y si aún no la conoces, te conviene prestar atención.

T-Mobile dispone de tres tarifas

T-Mobile ha lanzado tres tarifas de internet residencial. Están pensadas para ofrecer opciones reales a los usuarios, según el uso que hagan de la red y el presupuesto del que dispongan. Desde planes más básicos hasta propuestas todo incluido, el operador ha construido una oferta clara, sin letra pequeña ni costes ocultos.

Una de las grandes ventajas es que los precios incluyen impuestos (en cuentas elegibles). Además del equipo necesario, sin cargos de alquiler mensual.

El primer plan, Internet Residencial 5G Rely, cuesta 40 dólares al mes si se contrata de forma independiente. Si el cliente ya tiene una línea móvil elegible con T-Mobile, el precio baja a 35 dólares. Este plan ofrece velocidades de hasta 318 Mbps de descarga y 56 Mbps de carga.

Para quienes necesitan algo más, está el plan Internet Residencial 5G Amplificado. Con una velocidad máxima de 415 Mbps de descarga y 55 Mbps de subida. Su precio es de 60 dólares mensuales, aunque si ya se tiene un paquete móvil con la compañía, el coste se reduce a 45 dólares.

Por último, el más completo es el Internet Residencial 5G Todo Incluido. Mantiene las mismas velocidades que el plan anterior, pero ofrece un servicio más completo y prioritario. Cuesta 70 dólares mensuales por separado, o 55 dólares si se combina con un plan móvil de T-Mobile.

Las ventajas de contratar internet con T-Mobile

Entre las ventajas más destacadas del servicio, como recoge USA Today, está la amplia cobertura de su red 5G. Ya llega a gran parte del territorio estadounidense, incluyendo zonas rurales donde otros proveedores no alcanzan.

Además, no existen contratos a largo plazo, ni penalizaciones por cancelación anticipada. Esto significa que el usuario puede cambiar de plan o cancelar el servicio sin preocuparse por multas o cargos extra.

También es importante mencionar que, aunque los planes ofrecen datos ilimitados, las velocidades pueden reducirse si se superan los 1,2 TB de consumo mensual. Aun así, este límite es suficiente para la mayoría de los hogares. El único coste adicional es una tarifa única de activación de 35 dólares, aplicable al inicio del servicio.