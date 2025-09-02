Giro radical en Verizon: la decisión que nadie esperaba y que amarga el día a muchos

Muchos americanos comenzaron el día como cualquier otro, sin imaginar que una notificación en su móvil cambiaría su ánimo por completo. Lo que parecía una jornada tranquila terminó en descontento para miles de usuarios de Verizon. Y es que recibieron noticias que no cayeron nada bien.

La operadora ha tomado una decisión que afecta directamente a uno de los beneficios más valorados por sus clientes. Confirmó que retirará el acceso gratuito a Apple Arcade y Google Play Pass a quienes tengan contratados sus antiguos planes 5G Get More y 5G Play More. Supone una medida que entrará en vigor el próximo 25 de septiembre.

Este cambio ha generado mucha queja y descontento. Especialmente entre los usuarios que eligieron estos planes por las ventajas incluidas, como el acceso sin coste a estas plataformas de juegos.

Estos servicios normalmente cuestan $6.99 al mes en el caso de Apple Arcade y $4.99 para Google Play Pass. Eran uno de los principales atractivos de los planes mencionados. Ahora, Verizon ha decidido eliminarlos sin ofrecer una alternativa directa y sin bajar el precio del plan.

El propósito de Verizon

A principios de mes, muchos usuarios comenzaron a recibir avisos desde la app Mi Verizon, informando que algunas ventajas serían eliminadas. Pero no fue hasta ahora que se dio más claridad. La suscripción gratuita a los servicios de juegos será eliminada como parte de una actualización en las opciones de suscripción de los planes antiguos.

La compañía ha prometido que el resto de los beneficios, como los Datos Premium, seguirán vigentes. Pero esto no ha sido suficiente para calmar los ánimos. Como pequeña compensación, Verizon ofrecerá a algunos usuarios una extensión de seis meses para seguir utilizando Google Play Pass.

Aunque para ello será necesario seguir un proceso y reclamar esta oferta de forma manual. Muchos consideran esta decisión confusa e innecesaria. Según ellos, la operadora podría haber prolongado el beneficio directamente, sin más trámites.

Otra razón por la cual esta noticia ha causado tanto malestar es que los planes afectados ya no están disponibles para nuevos clientes. Lo que hace pensar que Verizon intenta poco a poco desincentivar su uso. Recordemos que fue hace apenas unos meses, en marzo, cuando la empresa decidió aumentar el precio de estos mismos planes en $4 mensuales, sin mejorar sus condiciones.

Esto ha sido visto por muchos como parte de una estrategia para que los usuarios abandonen los planes antiguos y migren a opciones nuevas.

Golpe duro a los clientes de Verizon

El golpe ha sido duro para quienes confiaban en la estabilidad de sus servicios contratados. Las quejas se acumulan en foros, redes sociales y canales de atención al cliente. Muchos usuarios aseguran sentirse decepcionados con una empresa que, hasta ahora, era sinónimo de confianza.

Este giro inesperado en Verizon no solo elimina un beneficio, sino que también siembra dudas sobre lo que pueda venir en el futuro. Para muchos, el sabor amargo de esta decisión deja claro que ningún plan es intocable.