Mujer sorprendida señalando un mapa de Cataluña con fondo de un pueblo rodeado de naturaleza
Un pequeño rincón de Cataluña sorprende con su ubicación única sobre la roca
Este pueblo de Cataluña es precioso y esconde algo muy curioso: visita obligada

Asentado sobre un risco basáltico y rodeado de ríos, se ha ganado un lugar entre los rincones más bonitos de Cataluña

Cataluña guarda decenas de pueblos preciosos que muchos desconocen. Rincones pequeños donde el paisaje y la historia se encuentran en cada esquina. Allí, la vida transcurre sin prisa, entre calles estrechas y plazas tranquilas.

Adentrarse en estos lugares es volver a un ritmo pausado. Algunos se asoman al mar, otros viven rodeados de montañas, y hay quienes parecen suspendidos sobre la roca. En todos ellos se respira calma, tradición y un fuerte vínculo con la naturaleza.

Vista de un pueblo con casas de tejados rojos y una iglesia de piedra sobre un acantilado rodeado de vegetación, con un círculo resaltando una parte del pueblo

Un municipio diminuto que parece colgar sobre un risco de basalto | Camara pabkov de Getty Images, Jordi C

Entre todos estos destinos destaca un lugar que, pese a su reducido tamaño, ha sabido atraer la atención de viajeros curiosos. Su silueta, vista desde la distancia, resulta difícil de olvidar.

El pueblo colgado sobre la roca volcánica

Este pueblo tiene un origen volcánico que lo hace diferente a cualquier otro. Sus calles se levantan sobre una colada de lava solidificada, convertida en un risco de basalto de casi un kilómetro de longitud y unos 50 metros de altura. Esa geografía tan característica lo convierte en uno de los lugares más singulares de Cataluña.

Pueblo medieval construido sobre un acantilado de columnas basálticas rodeado de vegetación y montañas verdes

Las casas de piedra forman un perfil inconfundible recortado sobre el cielo | Camara Wikimedia Commons

Hablamos de Castellfollit de la Roca, en la comarca de la Garrotxa. Con apenas 950 habitantes es uno de los municipios más pequeños de Girona, pero también uno de los más llamativos. Forma parte del partido judicial de Olot y es además la sede de la única cantera de basalto activa en España.

Al pasear por sus calles estrechas sentimos la fuerza de la naturaleza bajo los pies. El pueblo se levanta sobre la confluencia de dos ríos, el Fluvià y el Toronell. Estos han moldeado la roca durante siglos y han creado un entorno espectacular.

Qué ver en Castellfollit de la Roca

Si caminamos por el casco antiguo, pronto aparece la Antigua iglesia de Sant Salvador. Situada en el extremo del risco, ofrece unas vistas únicas del paisaje que rodea el pueblo. Desde allí se dominan los valles y el río Fluvià que bordea la roca.

Iglesia de piedra con campanario cuadrado rodeada de árboles y colinas bajo un cielo azul

La antigua iglesia de Sant Salvador, hoy convertida en centro cultural y mirador | Camara Ajuntament de Castellfollit de la Roca

Siguiendo hacia el interior nos encontramos con un entramado de calles estrechas y casas de piedra que parecen colgar sobre el acantilado. Al recorrerlas se tiene la sensación de avanzar por un lugar suspendido en el aire, con una postal nueva en cada esquina.

Vista de un pueblo con tejados de tejas rojas y una torre de piedra en lo alto de un acantilado rodeada de vegetación

Calles estrechas y empedradas que conservan la esencia de un pueblo medieval | Camara Jordi C, OSORIOartist

Si seguimos andando hacia el río Fluvià, contemplamos la grandiosidad del risco desde abajo. Desde esa perspectiva, el perfil de Castellfollit recortado contra el cielo impresiona aún más. Muy cerca, el río Toronell se une al Fluvià, rodeando el casco urbano y completando el marco natural.

Vista de un pueblo construido sobre un acantilado rocoso con un río en primer plano y una imagen insertada de una mujer con sombrero apoyada en la barandilla de un puente de madera rodeada de naturaleza

Desde el cauce del Fluvià se aprecia la grandiosidad del risco basáltico | Camara OSORIOartist, David Marfil

En el centro encontramos plazas tranquilas donde los vecinos realizan sus recados con calma, y servicios como piscinas municipales y parques infantiles que mantienen vivo el día a día del pueblo. Pero si algo convierte a Castellfollit en un lugar inolvidable es su entorno natural.

El risco basáltico y los ríos que lo rodean hacen de Castellfollit un lugar especial. Estar a un paso del Parque Natural refuerza su atractivo como uno de los grandes miradores paisajísticos de Cataluña.

Casas antiguas construidas al borde de un acantilado rocoso rodeado de vegetación y árboles verdes.

Castellfollit de la Roca, una de las puertas al Parque Natural de la Garrotxa | Camara Wikimedia Commons

Un pueblo para perderse sin prisa

Castellfollit de la Roca es un lugar donde la naturaleza y la historia se encuentran de forma espectacular. Sus casas parecen desafiar el vacío, su iglesia vigila desde lo alto y sus calles invitan a perderse sin prisa.

Pueblo antiguo con casas de tejados rojos y una iglesia en lo alto de una colina rodeada de bosque denso

Vista aérea de Castellfollit de la Roca, suspendido sobre el risco volcánico que lo ha hecho famoso | Camara Wikimedia Commons

No es un destino masificado, sino un rincón que conserva la esencia de los pueblos pequeños. Pasear por allí es descubrir un ritmo distinto, marcado por la calma y el silencio.

En este rincón de la Garrotxa, colgado sobre la roca volcánica, se entiende por qué muchos lo consideran uno de los pueblos más singulares y bonitos de Cataluña.

