Anuncio especial de Verizon: miles de americanos se lo apuntan en esta vuelta al cole

Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, muchas familias estadounidenses buscan formas de organizarse mejor. Estar más conectadas y mantener a sus hijos seguros mientras navegan por la vida digital. En medio de esta búsqueda de equilibrio, Verizon ha hecho un anuncio que ha llamado la atención de miles de personas.

Se trata de un nuevo plan diseñado especialmente para familias. Además promete hacer más fácil la gestión del uso de la tecnología en casa. Una solución moderna, práctica y pensada para los tiempos que corren.

Es cierto que hubo algunas decisiones recientes que no cayeron muy bien entre sus clientes. Como la reducción de descuentos por fidelidad o la subida de precios en ciertos planes. Sin embargo, Verizon ha querido dar un paso positivo.

La decisión de Verizon que maravilla a muchos

La compañía ha lanzado Verizon Family Plus, una nueva tarifa familiar que está generando bastante interés. Especialmente entre padres y madres que buscan herramientas para supervisar y proteger a sus hijos en su día a día digital.

El corazón de este nuevo plan es la Línea Familiar. Es una función que permite que hasta cinco teléfonos móviles estén conectados a un mismo número. Así, toda la familia puede hacer o recibir llamadas desde ese único número, una idea que recuerda al clásico teléfono de casa, pero con toda la flexibilidad de los smartphones.

Esta función es especialmente útil en situaciones cotidianas. Ya sea recoger a los niños, coordinar con la niñera o comunicarse rápidamente en caso de emergencia. Basta con un solo número para llegar a todos.

Verizon Family Plus tiene un coste mensual de solo $10. Lo que representa un descuento del 30% en comparación con su precio habitual si se contrata por separado. Pero lo más interesante no es solo el precio, sino todo lo que incluye.

El plan cuenta con herramientas avanzadas de control parental. Como filtros de contenido, gestión del tiempo frente a la pantalla y registros de ubicación ilimitados. Así, los padres pueden tener más tranquilidad mientras sus hijos usan sus dispositivos.

Verizon piensa en toda la familia

También incluye características diseñadas para otras necesidades familiares. Por ejemplo, hay funciones específicas para adolescentes que comienzan a conducir, ayudando a fomentar hábitos seguros al volante. Asimismo, Verizon ha pensado en los adultos mayores, ofreciendo herramientas de supervisión para cuidadores y familiares que buscan proteger a sus seres queridos.

Otra gran ventaja de este plan familiar de Verizon es su asistencia en carretera mejorada. Lo hace con el doble de cobertura respecto a otras opciones del mercado. Además, las familias cuentan con soporte profesional 24/7, con alertas instantáneas y acceso a ayuda especializada en cualquier momento.