Aviso de última hora de Verizon: la única solución pasa por dar marcha atrás desde hoy

Muchos clientes de Verizon se han llevado una desagradable sorpresa en las últimas semanas. Y es que lo que parecía una decisión firme por parte del operador ha terminado en una inesperada rectificación. Tras el descontento generalizado de sus usuarios, ha tenido que replantearse su estrategia y dar marcha atrás en una medida que, lejos de agradar, provocó muchas críticas.

Todo comenzó cuando Verizon notificó a algunos de sus clientes que a partir del 1 de septiembre se eliminarían ciertos descuentos por fidelidad. Estas promociones eran clave para muchos usuarios. Especialmente para quienes llevaban años con el operador y habían sido premiados en el pasado con reducciones en sus tarifas como incentivo para quedarse.

Estos descuentos mensuales, de hasta 20 dólares por línea, se activaban como respuesta ante la posibilidad de que un cliente abandonara el servicio. Según informa el portal Phone Arena, Verizon consideró que era momento de actualizar su modelo de promociones. Y como parte de esa renovación, algunas bonificaciones antiguas dejarían de aplicarse.

La idea, según la compañía, era mejorar la calidad de sus planes y servicios. Sin embargo, la reacción de los clientes no fue la esperada.

Verizon enfadó a muchos americanos

Para muchos usuarios, esta fue la gota que colmó el vaso. Algunos ya venían notando aumentos de precio, y la eliminación de estos beneficios fue interpretada como una falta de consideración hacia los clientes fieles. Las redes sociales y foros se llenaron de mensajes de descontento, y no tardaron en aparecer casos de personas que decidieron cambiar de operador.

Frente a esta situación, Verizon ha comenzado a restablecer los descuentos a ciertos clientes que muestran intención de marcharse. Aunque no se ha hecho un anuncio oficial, se sabe que muchos han recuperado su promoción tras seguir un viejo truco. En concreto, entrar a la app Mi Verizon, ir a la sección de perfil y configuración, y generar un PIN de transferencia de número.

Esta acción, pensada para facilitar la portabilidad a otra compañía, ha servido como una alerta para Verizon. Responde ofreciendo el descuento con la esperanza de que el cliente se quede.

Eso sí, no hay garantías de que funcione en todos los casos. Pero la práctica parece estar dando resultados positivos para quienes intentan recuperar su promoción.

Verizon tiene que dar explicaciones

Algunos creen que Verizon nunca tuvo la intención real de eliminar todos los descuentos por fidelidad. Sospechan que el movimiento fue más una forma de reorganizar su estructura de promociones. Otros piensan que simplemente subestimaron la reacción de los clientes.

Sea cual sea la verdad, el resultado es claro: Verizon ha tenido que rectificar ante la presión. Y aunque algunos usuarios han decidido marcharse igualmente, hay quienes valoran positivamente que el operador haya respondido al malestar general.