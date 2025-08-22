Santoral de hoy, sábado 23 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este sábado, 23 de agosto, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a una mujer que mostró profunda devoción a Dios, vida de sacrificio y servicio a los pobres y enfermos.

¿Quién es Santa Rosa de Lima, la festividad más importante del sábado, 23 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda en especial este día a Santa Rosa de Lima nacida en Perú en el año 1586. Desde edad temprana comenzó a ayunar tres veces por semana y a realizar en secreto duras penitencias.

A causa de los problemas económicos de sus padres la santa trabajaba todo el día en el huerto y bordaba para familias de la ciudad. Testigo de la pobreza de los indios, este hecho le sirvió para valorar la humildad de estos individuos y criticó la crueldad con la que los españoles trataban a los indígenas.

A Santa Rosa de Lima no le gustaba atraer pretendientes por su belleza. Por ello decidió cortarse el pelo y se echó pimienta en la cara rechazando a quien se le acercara.

Pasaba muchas horas observando el Sagrado Sacramento. Una década más tarde compartió su intención de convertirse en monja, pero su padre se lo prohibió. Años después ingresó en la Tercera Orden de Santo Domingo.

Desde entonces Santa Rosa de Lima vivió recluida en una ermita construida por ella misma. Salía únicamente para visitar el templo de Nuestra Señora del Rosario y atender las necesidades espirituales de los indígenas. También ayudaba a los enfermos que se acercaban a su casa buscando ayuda.

Rosa es un nombre femenino de raíz latina que significa 'aquella que es bella como la flor de un rosal'. En España unas 93.402 mujeres reciben este nombre y celebran su santo gracias a Santa Rosa de Lima.

San Zaqueo de Jerusalén

San Zaqueo de Jerusalén fue un recaudador pagano de Jerusalén, que se cruzó con Jesús, quien le pidió dormir en su casa. Después se convirtió en el cuarto obispo de Jerusalén desde Santiago el Apóstol, sucediendo a Justo I.

Santos Ciríaco y Arquelao de Ostia

Los Santos Ciríaco y Arquelao de Ostia fueron dos hermanos que murieron mártires en el siglo III. Según la tradición resultaron acusados por su madrastra de ser cristianos y decapitados en tiempo del emperador Diocleciano y del prefecto Lysias.

Otros santos: el Santoral completo del sábado, 23 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: