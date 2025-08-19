Comunicado oficial de T-Mobile: muchos se frotan las manos ante lo que está por llegar

Una simple publicación ha bastado para revolucionar a millones de usuarios en Estados Unidos. T-Mobile acaba de encender las expectativas con un anuncio que no ha dejado a nadie indiferente.

Aunque la gran sorpresa aún no ha aterrizado en suelo americano, todo apunta a que lo hará muy pronto. Y podría cambiar por completo la forma en que usamos nuestros dispositivos móviles.

Una apuesta tecnológica que viene desde Europa

La empresa matriz de T-Mobile, Deutsche Telekom, acaba de presentar en Europa dos nuevos dispositivos inteligentes con inteligencia artificial (IA) integrada. Se tratan del T Phone 3 y la T Tablet 2.

Lo que ha llamado la atención no es solo su precio competitivo o sus características técnicas. Es una novedad que podría marcar el futuro del sector: un asistente de IA integrado directamente en el sistema operativo.

Este movimiento representa un cambio estratégico para la compañía. Ya no se trata solo de vender teléfonos, sino de ofrecer una experiencia totalmente distinta al usuario. El nuevo sistema, llamado Magenta AI, se basa en Android 15 y tiene como objetivo simplificar el uso diario de los dispositivos.

El T Phone 3 incluye una pantalla de 6,58 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, ideal para un uso fluido. Su procesador Snapdragon 6 Gen 3 garantiza buen rendimiento para tareas cotidianas. Y su batería de 5000 mAh promete aguantar el ritmo del día a día.

Además, está equipado con una cámara principal de 50 MP y otra macro para primeros planos. También es resistente al polvo y a salpicaduras. Pero lo más destacado es, sin duda, el asistente Magenta AI.

Está desarrollado junto a Perplexity. Permite realizar tareas como enviar mensajes, traducir conversaciones, gestionar citas o hacer compras online. Todo con comandos sencillos y naturales.

Por ahora, este teléfono se ha lanzado en 10 países europeos, con un precio de 149 euros o incluso gratuito con ciertos planes de telefonía. Lo mejor es que T-Mobile no descarta traerlo a Estados Unidos muy pronto.

T Tablet 2, otra alternativa a contemplar

Por su parte, la T Tablet 2 ofrece la misma experiencia con IA, pero en una pantalla de 10.1 pulgadas. Utiliza la tecnología NXTPAPER para mayor comodidad visual y permite usar un lápiz óptico (opcional) para escribir o dibujar.

Con conectividad 5G, batería de 6000 mAh y cinco actualizaciones garantizadas de Android, esta tablet también forma parte del plan de expansión de Deutsche Telekom. Su precio es de 199 euros en Europa.

T-Mobile sabe que triunfaría en Estados Unidos

Aún no hay una fecha oficial de lanzamiento en Estados Unidos. Pero T-Mobile ha dejado claro que hay planes en camino. Este tipo de dispositivos podrían formar parte de alguna promoción exclusiva en el futuro, o incluso llegar como alternativas económicas con funciones de IA avanzadas.

La apuesta de T-Mobile por ofrecer una experiencia basada en software inteligente, más allá del hardware, representa algo muy importante. Supone una dirección distinta a la de otros gigantes como Google o Apple. Y eso es lo que tiene a tantos americanos expectantes: un teléfono con IA real, útil y accesible.