Comprobado: miles de clientes de Verizon lo confirman y no habrá marcha atrás

En las últimas semanas, algo ha quedado claro: los usuarios de Verizon están cansados. A simple vista, todo parecía normal, pero si te sumerges un poco en redes sociales y foros, descubres un patrón que no se puede ignorar. Un número creciente de clientes, muchos con más de una década de lealtad, están levantando la voz con un mensaje que retumba con fuerza.

"Esto se acabó", se repite mucho. Y no, no es una exageración.

Verizon ha tomado recientemente una decisión que ha encendido los ánimos: eliminar los descuentos por fidelidad. Una medida que ha sido vista por muchos como una traición a quienes han estado pagando durante años. Los suscriptores más antiguos, que se sentían valorados por este beneficio, ahora sienten que la compañía les ha dado la espalda.

Verizon recibe muchas críticas

En plataformas como Reddit, miles de clientes están contando sus experiencias. La frustración es evidente y generalizada.

A la eliminación de los descuentos se suma otro motivo de molestia. Se trata del aumento constante en los precios de los planes, incluso cuando el servicio no ha mejorado perceptiblemente.

A esto se le añade un servicio al cliente deficiente, cada vez más automatizado y con respuestas genéricas gestionadas por IA. Lo que ha hecho que muchos se sientan ignorados.

Otros usuarios mencionan haber estado con Verizon desde sus días como Bell Atlantic, lo que implica décadas de fidelidad. Pero hoy parecen no significar nada para la empresa. Muchos aseguran que este ha sido el punto de ruptura tras años de tolerar incrementos de tarifas y respuestas poco útiles por parte del soporte técnico.

Lo más alarmante para Verizon es que no se trata solo de quejas puntuales. El volumen de comentarios negativos ha aumentado drásticamente, y según informes recientes, la pérdida de clientes es ya un problema real y creciente. A pesar de esto, la compañía no muestra señales claras de dar marcha atrás.

Aunque se ha filtrado que está trabajando en un nuevo programa de fidelización, para muchos es poco y demasiado tarde. Los daños están hechos y la confianza, quebrada.

El cliente queda en un segundo plano

Incluso se ha generado preocupación entre los clientes por los posibles cambios en la política de desbloqueo de teléfonos. Lo que podría hacer más difícil cambiar de operador. Actualmente, Verizon desbloquea los dispositivos a los 60 días, pero estaría intentando extender ese plazo, lo cual ha generado otra ola de críticas.

Y mientras algunos aún dudan en cambiar por la excelente cobertura que ofrece Verizon en zonas rurales y alejadas de grandes ciudades, otros ya tomaron la decisión. Miles han portado sus números a operadores como T-Mobile o AT&T. Buscan no solo un mejor trato económico, sino también sentirse escuchados.