Santoral de hoy, domingo 17 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este domingo, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a un papa que fue firme defensor de la fe católica, mártir por su postura frente a los apóstatas.

¿Quién fue San Eusebio papa, el Santo más importante de este domingo 17 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda a San Eusebio papa que sucedió en el cargo a San Marcelo I. Su pontificado fue breve, tan solo duró tres o cuatro meses. Un tiempo en el que defendió firmemente las normas de la Iglesia frente quienes renegaron de su fe durante la persecución de Diocleciano.

Cuentan los textos que San Eusebio enfrentó el problema de los lapsi, cristianos que, por la persecución, habían abandonado la fe y después quisieron regresar.

Los esfuerzos del Santo por abrir las puertas de la Iglesia de nuevo a quienes habían salido encontraron fuerte oposición en Heraclio. La disputa entre ambos fue intensa, tanto que el propio emperador Majencio los desterró a ambos.

Como el destierro fue consecuencia de la firmeza con que exigió el cumplimiento de los cánones, el pueblo cristiano decidió venerarle como mártir.

San Eusebio falleció en Sicilia poco después de ser desterrado. Sus restos se encuentran en la catacumba de Calixto I en Roma.

Eusebio es un nombre masculino de origen griego cuyo significado es 'piadoso'. Actualmente, unos 11.680 hombres en España podrían celebrar este día su santo gracias a San Eusebio papa.

Santa Clara de Montefalco

Santa Clara de Montefalco fue una monja agustina italiana, mística y abadesa que vivió en el siglo XIII. Es conocida por su profunda devoción a la Pasión de Cristo y por haber llevado una vida de oración y penitencia. Destacó por su intensa vida espiritual, marcada por la oración, la penitencia y la contemplación de la Pasión de Cristo, siguiendo la espiritualidad agustiniana.

San Mamés

San Mamés fue un mártir cristiano del siglo III conocido por su leyenda donde se dice que amansó a los leones en el anfiteatro de Cesarea de Capadocia. Nació en prisión al estar encarcelados sus padres por ser cristianos y es patrón de los niños huérfanos y de los lactantes.

Otros santos: el Santoral completo del domingo 17 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: