Precio de la luz hoy, lunes 11 de agosto, por horas: ¿Cuándo es más cara y más barata?

El precio medio de la luz para este lunes, 11 de agosto de 2025, es de 80,11 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del domingo, hablamos de una notable subida de 24,66 euros. Cabe recordar que, en la jornada del 10 de agosto, el precio medio de la electricidad se situaba en los 55,45 euros por MW/h.

No cabe duda de que, en plena ola de calor, es una mala noticia para los consumidores, ya que es cuando más se pone en marcha el aire acondicionado en casa. Según los datos recogidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), hoy el coste de la electricidad superará los 100 euros por MW/h durante varias horas. Aun así, habrá ciertas franjas con precios más bajos que podrán aprovecharse para recortar el importe final de la factura.

Precio de la luz hoy, lunes 11 de agosto de 2025, hora a hora

Este lunes el precio de la luz experimentará notables variaciones, con diferencias de precio bastante marcadas. Si planeas utilizar varios electrodomésticos, será importante elegir bien el momento porque durante la madrugada y la noche el coste de la electricidad se disparará.

Sin embargo, no todo son malas noticias. Entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, la electricidad tendrá un coste más bajo. Así que, sin duda, será el momento perfecto para concentrar el consumo de electricidad y ahorrar en la próxima factura.

Así, de 15:00 a 16:00 horas, la luz alcanzará el precio más barato del día, que es de 9 euros. No obstante, tendrá un precio prácticamente igual entre las 14:00 y las 15:00 horas, ya que costará 10 euros. Aunque también cabe destacar que, entre las 12:00 y las 14:00 horas, la luz seguirá siendo económica y tendrá un precio de 15 euros.

12:00 - 14:00: 15 €/MWh.

14:00 - 15:00: 10 €/MWh.

15:00 - 16:00: 9 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz este lunes?

Como ya es habitual, durante la madrugada y al final del día se registrarán las tarifas de la luz más altas. El pico máximo se alcanzará entre las 21:00 y las 22:00 horas, con un precio de 144,41 euros. Muy cerca quedará el tramo de 20:00 a 21:00 horas, con un coste de 135,09 euros.

20:00 - 21:00: 135,09 €/MWh.

21:00 - 22:00: 144,41 €/MWh .

. 22:00 - 23:00: 133,51 €/MWh.

No son las únicas horas que deben evitarse si se quiere reducir el importe de la factura. Entre las 22:00 y las 23:00 horas, el precio de la luz alcanzará los 133,51 euros. También, desde las 00:00 hasta las 03:00, la tarifa se mantendrá por encima de los 100 euros.