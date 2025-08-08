El mensaje de Verizon que no puede mantener oculto más tiempo: solo unos pocos días

Verizon está a punto de lanzar algo grande. El anuncio, que no podía esperar más, tiene fecha y una duración muy limitada. Y aunque aún faltan semanas para que las aulas se llenen de nuevo, la compañía ya se ha adelantado con una propuesta que ha generado mucho interés en la comunidad educativa.

Si tienes hijos en edad escolar o estás pensando en renovar tus dispositivos, esto te interesa. Aprovechando la cercanía del regreso a clases, Verizon ha organizado un evento especial solo por unos días. Se trata del Verizon Family Weekend, que se celebrará del 9 al 10 de agosto.

Durante este fin de semana, las tiendas Verizon en todo el país se convertirán en auténticos centros de preparación para el nuevo curso escolar.

No se trata solo de ofertas. Habrá expertos disponibles en las tiendas para asesorar a padres, madres, docentes y estudiantes sobre cómo aprovechar al máximo la tecnología. Desde cómo configurar los dispositivos de forma segura hasta cómo utilizar herramientas digitales que ayuden a crear buenos hábitos.

Verizon facilita promociones exclusivas y dispositivos al mejor precio

El mes de agosto será el escenario de una gran campaña de ahorros por parte de Verizon, que incluye promociones que apenas se habían visto antes. A partir del 7 de agosto, los clientes podrán disfrutar de importantes descuentos en móviles de última generación. Es el caso del iPhone 16, el Samsung Galaxy S25 o el Google Pixel 9, todos disponibles con planes ilimitados seleccionados.

Además, la tecnología para toda la familia también estará al alcance. Con tabletas desde solo 5 dólares al mes o relojes inteligentes para niños como el Gizmo Watch 3 Adventure por menos de 100 dólares. Incluso se podrá conseguir la nueva TCL Tab 10 NXTPAPER 5G por solo 4 dólares al mes.

Uno de los grandes lanzamientos de este mes será la nueva versión de la aplicación Verizon Family Plus. Estará disponible desde el 21 de agosto por solo 10 dólares al mes. Esta app, mejorada y más completa, permite a los padres tener un mayor control y visibilidad sobre el uso digital de sus hijos.

Entre sus funciones destacan el monitoreo de ubicación en tiempo real, filtrado de contenido, control del tiempo frente a la pantalla o información de conducción segura para adolescentes. Todo esto, con la garantía de que los datos personales se mantendrán privados y no serán vendidos.

También se incluirá una línea familiar secundaria, ideal para que varios miembros de la familia puedan comunicarse de forma rápida y sencilla. Este nuevo servicio forma parte del compromiso de Verizon por ofrecer tecnología útil, segura y adaptada a las necesidades reales del día a día.