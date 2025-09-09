Anuncio importante que salpica a Verizon: se prepara una fuga de clientes desde hoy

Un nuevo movimiento en el mercado móvil estadounidense está llamando la atención de miles de usuarios. Lo que podría parecer una mala noticia para una de las grandes operadoras, Verizon, en realidad podría jugar muy a su favor.

Todo apunta a que, a partir de hoy, podríamos estar ante una oleada de clientes cambiando de compañía. Y no precisamente huyendo de Verizon, sino acercándose a su cobertura a través de una opción más económica: Tracfone.

Cada vez más personas en Estados Unidos están cansadas de las tarifas elevadas, los contratos largos y las condiciones poco claras. Operadoras como T-Mobile, AT&T y la propia Verizon ofrecen planes completos. Pero muchos usuarios buscan alternativas sin ataduras y más flexibilidad.

Con la red de Verizon

En este contexto, Tracfone Wireless, uno de los proveedores de prepago más conocidos del país, ha lanzado Tracfone Freedom. Es un nuevo plan con datos ilimitados que está dando mucho de qué hablar. Lo más atractivo es que funciona sobre la red 5G de Verizon, lo que asegura alta velocidad, buena cobertura y estabilidad.

Por $45 al mes con recarga automática, o $50 sin ella, el nuevo plan incluye llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados. También se añaden 15 GB para usar como hotspot, llamadas y mensajes desde México y Canadá. Además de herramientas de protección contra spam e identidad gracias a la tecnología de IDnotify de Experian.

Y hay más: los militares y veteranos pueden acceder a un descuento adicional del 10%. También el servicio al cliente se anuncia como rápido, personalizado y accesible. Todo esto, sin verificaciones de crédito y sin compromisos a largo plazo.

Verizon: el respaldo silencioso

Aunque Tracfone y Verizon son marcas distintas, no hay que olvidar que Tracfone opera utilizando la red de Verizon. Esto significa que cualquier usuario que contrate este nuevo plan de prepago estará, en realidad, disfrutando de la infraestructura y cobertura de Verizon. Ha sido valorada por su fiabilidad en pruebas como las de RootMetrics.

A primera vista parece que Tracfone está ganando terreno frente a Verizon. Pero lo cierto es que la compañía se beneficia indirectamente del éxito de Tracfone, al seguir siendo la base tecnológica de estos nuevos clientes.

Con este tipo de promociones, no sería raro ver a miles de usuarios de AT&T o T-Mobile replantearse su situación actual. Muchos podrían optar por cambiarse a Tracfone en busca de una alternativa más barata. Con la tranquilidad de seguir conectados a una red confiable como la de Verizon.

Además, Tracfone Freedom está disponible en paquetes de 3, 6 y 12 meses. Lo que permite a los usuarios elegir cómo y cuándo pagar, algo cada vez más valorado por quienes buscan controlar mejor sus gastos.