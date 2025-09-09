Nadie esperaba que AT&T volviera a cometer el mismo fallo: imperdonable para muchos

Nadie lo vio venir. Justo cuando parecía que los errores del pasado estaban superados, una sombra vuelve a posarse sobre una de las mayores compañías de telecomunicaciones. Esta vez, lo que está en juego podría ser aún más grave.

Aunque todavía no se ha confirmado de manera oficial, los rumores y filtraciones que circulan en internet han encendido todas las alarmas. AT&T podría estar envuelta en un nuevo escándalo relacionado con la privacidad y seguridad de los datos de sus clientes.

En los últimos días, varios expertos en ciberseguridad han señalado una preocupante actividad en la dark web, recoge Phone Arena. Un grupo especializado en monitorear estos espacios, conocido como el equipo de la Dark Web de SOCRadar, ha detectado una publicación alarmante.

En ella, se afirma que se ha logrado un acceso no autorizado a los sistemas internos de AT&T. Lo que incluiría información crítica de más de 24 millones de cuentas activas.

Millones de datos de AT&T, comprometidos

Lo más preocupante no es solo el volumen de datos presuntamente comprometidos, sino la duración del acceso. Según la publicación, los atacantes habrían conseguido permanecer ocultos en la red de la compañía durante más de tres semanas. Utilizaron una carga personalizada que les permitiría leer, escribir y sincronizar información en tiempo real.

Como prueba, se compartió una captura de pantalla y el acceso se ofrece en venta por 100.000 dólares en criptomonedas. Se trata de una práctica común en este tipo de entornos digitales.

Este tipo de incidentes recuerda peligrosamente al escándalo de 2023. Ese año, AT&T fue víctima de varias filtraciones masivas que expusieron información confidencial de decenas de millones de clientes. En ese momento, la compañía se vio obligada a enfrentar una demanda colectiva.

Además acordó pagar 177 millones de dólares como parte de un acuerdo legal, aunque negó haber tenido responsabilidad directa. La jueza federal de distrito Ada Brown calificó dicho acuerdo como justo y razonable, permitiendo así su aprobación.

En ese caso, los datos comprometidos incluían registros de llamadas, mensajes de texto y otra información personal. Afectó tanto a clientes actuales como antiguos. Aquellos que demostraron haber sufrido pérdidas financieras por la filtración pueden recibir hasta 5.000 dólares, mientras que el resto de los afectados recibirán compensaciones menores.

Temen que la historia se repita de nuevo

Ahora, con esta nueva amenaza en el horizonte, muchos se preguntan si la historia está a punto de repetirse. La cuestión es si volverá AT&T a enfrentarse a demandas millonarias y sanciones por su aparente falta de protección en materia de ciberseguridad.

El uso de criptomonedas para vender el acceso a estos sistemas no sorprende. Estos métodos de pago se han convertido en herramientas clave del crimen digital. La combinación de tecnología avanzada, anonimato y altos incentivos económicos ha convertido la violación de datos en una industria creciente.

Por ahora, AT&T no ha hecho declaraciones públicas confirmando ni desmintiendo esta supuesta filtración. Pero si se llega a comprobar, estaríamos ante un nuevo golpe a la confianza de millones de usuarios. Podrían considerar imperdonable que una empresa con tanta experiencia vuelva a caer en el mismo error.