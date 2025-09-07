Santoral de hoy, lunes 8 de septiembre de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este lunes, 8 de septiembre, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda el nacimiento de la madre de Jesús.

¿Qué significa la Natividad de la Virgen María, la festividad más importante del lunes, 8 de septiembre?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda este día la Natividad de la Virgen María. Una festividad cuyas referencias más remotas se encuentran en los evangelios apócrifos.

El Protoevangelio de Santiago, escrito en el siglo II, relata que Joaquín y Ana eran los padres de María. Ana era estéril y Joaquín, angustiado por el hecho de no tener descendencia, decidió retirarse al desierto, donde ayunó 40 días. Mientras tanto, su esposa rezaba cada día a Dios lamentándose de su infertilidad.

Pasados unos días, un ángel se presentó ante ella para anunciarle que concebiría y daría a luz. A continuación, el ángel le comunicó la noticia a Joaquín.

El hecho del nacimiento de María se presenta como un milagro que muestra la misión de esta como Madre del Salvador. Su existencia está indisolublemente unida a la de Cristo, ambos forman parte de un plan único de predestinación y gracia. Por tanto, el nacimiento de María se incluye en el núcleo mismo de la Historia de la Salvación.

Natividad es un nombre femenino de origen latino cuyo significado es 'nacimiento'. Actualmente, en España, unas 28.002 mujeres celebran su santo este día gracias a Natividad de Nuestra Señora.

San Isaac de Armenia

San Isaac de Armenia fue un obispo que vivió entre los siglos IV y V. Figura fundamental en la cristianización de Armenia, colaboró en la creación del alfabeto armenio. También en la traducción de la Biblia al mismo idioma, lo que fortaleció la fe y la cultura de este país.

Beato Federico Ozanam

El beato Federico Ozanam fue un laico francés del siglo XIX que ejerció como profesor y periodista y fue fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Fue un pionero de la doctrina social católica, defendió la justicia y la igualdad y se dedicó a servir a los pobres a través de la caridad y la acción social.

Otros santos: el Santoral completo del lunes 8 de septiembre

El Santoral de la Iglesia Católica, este lunes 8 de septiembre, además, recuerda a estos santos y beatos: