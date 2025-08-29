Nadie esperaba que Verizon se atreviera a tanto: miles de americanos no le pierden ojo

Algo grande está pasando en Verizon, y no se trata de una nueva oferta de datos o un nuevo modelo de smartphone. La compañía ha comenzado a llamar la atención por una razón muy diferente: su estrategia de empleo. Y lo cierto es que miles de americanos no le están quitando ojo.

La empresa está dando un paso firme para atraer a los mejores profesionales del sector tecnológico. Lo hace sin mucho ruido, pero con una apuesta clara por el talento, y, sobre todo, con salarios que no dejan indiferente a nadie. Quienes buscan una oportunidad laboral bien pagada y con futuro, están viendo en Verizon algo más que un proveedor de telefonía móvil.

Verizon, una apuesta silenciosa por el talento

Verizon continúa invirtiendo en el crecimiento de sus redes de fibra óptica y en la expansión de sus servicios inalámbricos. Pero también está reestructurando su plantilla. No se trata de recortes, sino de una clara orientación hacia el talento tecnológico.

La empresa está contratando activamente en áreas clave como ingeniería, desarrollo de software, ciencia de datos e inteligencia artificial. Y los sueldos que se están ofreciendo para estos puestos superan en muchos casos las expectativas del sector. Algunos ingenieros y desarrolladores pueden llegar a cobrar más de 220.000 dólares anuales.

Por su parte, puestos de dirección en estrategia y operaciones superan incluso los 290.000 dólares al año. Además, un reciente informe revela que Verizon ha intensificado su contratación a través de programas como el de visas H-1B. En lo que va de año, ha buscado más de 300 trabajadores internacionales, un incremento significativo en comparación con los años anteriores.

Esto deja ver no solo su ambición por incorporar talento global. También su disposición a invertir en profesionales altamente cualificados.

Actualmente, la empresa tiene alrededor de 1.400 vacantes a tiempo completo publicadas en su sitio web oficial. De las cuales más de un centenar están relacionadas con áreas corporativas y tecnológicas. Los puestos están principalmente localizados en Texas, Nueva Jersey y Florida, aunque también hay oportunidades repartidas en otras zonas del país.

En cuanto a los rangos salariales, algunos ejemplos muestran el nivel de competitividad de Verizon. Ingenieros sénior de desarrollo de software pueden ganar entre 122.000 y 164.000 dólares. Mientras que ingenieros principales en arquitectura o IA pueden acercarse a los 222.000 dólares.

Y en la cima, los directores sénior de estrategia y operaciones pueden alcanzar los 291.000 dólares anuales.