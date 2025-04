El sonoro zasca a Carles Puigdemont tras meterse otra vez con Donald Trump

Rehén de la ley de amnistía que él mismo impulsó con el PSOE, el expresidente Puigdemont se dedica a teorizar desde Waterloo. Su vehículo de comunicación son las redes sociales. Es muy habitual que el expresidente nos ofrezca largos análisis sobre algún tema de actualidad.

En este caso, la actualidad es Donald Trump, que ha puesto patas arriba el comercio mundial con su política arancelaria. Esto no le es ajeno a Puigdemont. El líder de Junts se ha pronunciado en redes sobre este asunto, advirtiendo de que “la factura de Trump no será barata”.

“Se acaba la era de la globalización tal y como la hemos entendido hasta ahora, y empiezo una nueva, de desarrollo incierto”, dice Puigdemont. Aunque lo más destacado de su mensaje es la aceptación de que Trump cumple lo que prometió en campaña. “Hace lo que dijo que haría, por lo tanto ninguna sorpresa”, señala Puigdemont.

Esto no se les ha pasado por alto a los usuarios en redes sociales. Porque si precisamente un político catalán no ha cumplido su palabra, ese es Carles Puigdemont. Y como viene siendo habitual, usuarios nacionalistas muy desencantados con el procés le han recordado a Puigdemont sus mentiras.

Las más destacadas son dos. La primera es que aplicaría el resultado del referéndum del 2017 “sin dilaciones ni excusas”. La segunda, más reciente, es que dijo que “Pedro Sánchez no será presidente con los votos de Junts”. De hecho, Puigdemont no ahorró en calificativos contra Sánchez: “miente e incumple, no le comprarías un coche de segunda mano”:

Puigdemont vs Trump

En cualquier caso, esta no es la primera vez que Puigdemont carga contra el presidente de la nación más poderosa de la Tierra. Hace poco, por ejemplo, Puigdemont se mostraba muy preocupado por la figura de Trump y lo que está representa. Con la grandilocuencia habitual del expresidente, Puigdemont advertía que Trump es “una enmienda al sistema democrático impulsado desde la Ilustración”.

Esta clase de críticas cibernéticas no tendrían mucho recorrido en redes si no fuera porque Puigdemont tiene problemas más prioritarios. Además de los problemas de Cataluña y del colapso del procesismo, Puigdemont ha encontrado en Sílvia Orriols es un duro competidor para el mismo electorado. El último CEO mostraba que Aliança Catalana ya le roba del orden de siete diputados a Junts.