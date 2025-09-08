Junts abre otro cisma al hablar de 'genocidio' en Gaza

La política internacional vuelve a tensionar la vida política interna de España y Cataluña, y ahora en particular de Junts. El secretario general del partido, Jordi Turull, calificó este domingo de “genocidio” lo que ocurre en la guerra de Gaza y reclamó el fin inmediato de la ofensiva israelí. Sus palabras han abierto una pequeña grieta en un espacio político que ya arrastra tensiones en numerosos frentes.

Pilar Rahola, exdiputada y una de las voces más influyentes en el entorno mediático de Junts, cargaba contra estas palabras de Turull. “¿Tú también, Jordi?”, decía Rahola en redes sirviéndose de la famosa locución latina referida a la traición. Lo que resulta evidente es que el partido no quiere enfangarse en una cuestión tan espinosa como la defensa de Israel.

Una grieta que va más allá de Junts

El debate sobre Gaza no es exclusivo de Junts. En las últimas semanas, la cuestión palestina se ha convertido en un factor de división dentro de todo el independentismo catalán. La presencia de dirigentes de ERC y los Comuns en la flotilla internacional hacia Palestina generó fuertes reproches entre sus propias bases. Para algunos militantes, se prioriza la causa palestina por encima de la catalana; para otros, el vínculo entre ambas luchas es inseparable.

La ANC también ha vivido ese choque interno. Su presidente, Lluís Llach, expresó públicamente su apoyo a Palestina, pero una parte de los simpatizantes de la entidad le reprocharon que la Diada pueda convertirse en un escenario de causas ajenas a la independencia catalana. Este debate ha provocado incluso amenazas de desmovilización entre sectores desencantados con lo que consideran una “dilución” de la agenda nacional en discursos internacionales.

Sánchez y el embargo de armas

Hoy mismo es noticia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba medidas contra Israel. En particular, anunciaba un embargo de armas, así como la prohibición del tránsito por territorio español de barcos o aviones que proporcionen recurso al país hebreo. Estas medidas llegan poco después de que quedara acreditado que los embargos anunciados hasta la fecha eran puramente nominales. Y es que el Estado todavía mantenía relaciones comerciales, incluso armamentísticas, con Israel.