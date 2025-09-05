El marroquí que llamó 'enferma mental' a Sílvia Orriols okupa una casa

Omar El Abdali, el marroquí que se hizo mediático por sus declaraciones despectivas hacia Orriols, ha ocupado ilegalmente un chalet en la localidad de Ripoll. El Abdali ha hecho suyo un inmueble en venta por 430.000 euros, situado en la calle de l'Estació. La vivienda cuenta con nueve habitaciones y una superficie de 366 metros cuadrados.

Según ha informado Girona Notícies, el caso ya está en manos de la justicia. Está previsto que la próxima semana se celebre un juicio rápido con el objetivo de proceder al desalojo de El Abdali. Este incidente ocurre en un contexto en el que la okupación ya se muestra como un problema de seguridad en Cataluña.

Un historial de enfrentamientos

El Abdali, miembro de la Asociación Marroquí Juvenil del Ripollès, saltó a la fama hace meses tras llamar “enferma mental” a Sílvia Orriols. Este insulto vino con motivo de que Orriols había criticado el uso del velo islámico. Además de este episodio, El Abdali tenía pendiente una orden de expulsión, ya que se encontraba en situación irregular en el país. Sin embargo, alegó estar cursando un grado en la Fundación Eduard Soler como parte de un proceso de formación.

Por otra parte, El Abdali también fue sancionado por las habituales prácticas misóginas del islam, más en particular por negarse a hablar con una agente de la autoridad mujer. Así mismo, también ha sido acusado por la policía de tenencia de estupefacientes. En suma, esta era la figura que El Periódico definía como "el mena que desafía a Orriols".

La ocupación ilegal

Hay que destacar que el fenómeno de la ocupación ha cambiado de cara en el debate público catalán. Hace pocos años era objeto de burlas e incluso se promocionaba con la excusa de los "fondos buitre" y los grandes bancos. Ahora, sin embargo, ya resulta evidente que la ocupación es un eje de la degradación criminal de Cataluña.

Aunque tenga un protagonismo estadístico nulo en el cómputo global, la ocupación es una de las bases del aumento de la criminalidad. Más concretamente, sirve como base para un despliegue del crimen en asuntos como la inmigración ilegal o el narcotráfico. En este sentido, no es ninguna sorpresa que alguien del perfil de El Abdali ahora sea noticia por ocupar una vivienda.