Detienen un multirreincidente que asaltaba ancianos y chicas jóvenes en Lérida

Un joven de 20 años ha sido detenido en Lérida tras ser acusado de varios robos violentos. Este arresto responde a una investigación que lo vincula con al menos siete asaltos violentos más.

El acusado operaba principalmente a bordo de un patinete, lo que le permitía moverse rápidamente y sorprender a sus víctimas. Su modus operandi consistía en asaltar a personas mayores y chicas jóvenes. En sus robos, se apoderaba de objetos de valor como móviles y joyas.

El arresto fue llevado a cabo por los Mossos d'Esquadra, quienes informaron del caso a través de sus redes sociales. "Circulaba en patinete, asaltaba a personas mayores y chicas jóvenes, y les robaba móviles y joyas", explicaron en un comunicado. También confirmaron que, tras su detención, el joven fue arrestado nuevamente, siendo esta la cuarta vez en el año que se encontraba tras las rejas:

La indignación ciudadana ha sido inmediata, especialmente por la naturaleza multirreincidente del acusado. Los usuarios en redes han expresado su frustración ante la impunidad del detenido, lamentándose de que vaya a estar otra vez en la calle. "A las dos horas en la calle supongo, ¿no?", comenta un usuario. "Apuesto a que ya está en la calle", "y después la octava, la novena y seguimos", se lamentan los usuarios.

Otro ejemplo a la lista

Este no es más que otro ejemplo de la multirreincidencia en Cataluña, que, además de quedar impune, por ahora no se ha solucionado. Durante los últimos meses, las fuerzas políticas acordaron medidas contundentes y reformas legales para paliar este problema. Ahora bien, la lentitud de los procesos y el colapso del sistema de justicia lleva a que los resultados no estén a la vista.

Por su parte, el Govern del PSC es consciente de la prioridad social y electoral de este problema. Esto explica que los socialistas hayan endurecido su discurso y puesto en marcha medidas a través del Departamento de Interior, que dirige la consejera Parlon.

Sin ir más lejos, durante los últimos días se activó un protocolo sorpresa con miles de agentes de los Mossos para pillar a criminales y multirreincidentes. El objetivo era detener a los criminales que ya tienen detectados: 425 personas que acumulan 3.600 detenciones y 9.100 delitos. Pero lo cierto es que, hasta que no lleguen los cambios judiciales, la situación no se controlará. Como denuncian los usuarios, los criminales entran en comisaría y salen al poco tiempo.