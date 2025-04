Detenen un multireincident que assaltava ancians i noies joves a Lleida

Un jove de 20 anys ha estat detingut a Lleida després de ser acusat de diversos robatoris violents. Aquesta detenció respon a una investigació que el vincula amb almenys set assalts violents més.

L'acusat operava principalment a bord d'un patinet, cosa que li permetia moure's ràpidament i sorprendre les seves víctimes. El seu modus operandi consistia a assaltar persones grans i noies joves. En els seus robatoris, s'apoderava d'objectes de valor com mòbils i joies.

La detenció va ser duta a terme pels Mossos d'Esquadra, que van informar del cas a través de les seves xarxes socials. "Circulava en patinet, assaltava persones grans i noies joves, i els robava mòbils i joies", van explicar en un comunicat. També van confirmar que, després de la seva detenció, el jove va ser arrestat novament, sent aquesta la quarta vegada en l'any que es trobava entre reixes:

La indignació ciutadana ha estat immediata, especialment per la naturalesa multireincident de l'acusat. Els usuaris a les xarxes han expressat la seva frustració davant la impunitat del detingut, lamentant-se que torni a estar un altre cop al carrer. "A les dues hores al carrer suposo, oi?", comenta un usuari. "Aposto que ja està al carrer", "i després la vuitena, la novena i seguim", es lamenten els usuaris.

Un altre exemple a la llista

Aquest no és més que un altre exemple de la multireincidència a Catalunya, que, a més de quedar impune, per ara no s'ha solucionat. Durant els últims mesos, les forces polítiques van acordar mesures contundents i reformes legals per pal·liar aquest problema. Ara bé, la lentitud dels processos i el col·lapse del sistema de justícia fa que els resultats no estiguin a la vista.

Per la seva banda, el Govern del PSC és conscient de la prioritat social i electoral d'aquest problema. Això explica que els socialistes hagin endurit el seu discurs i posat en marxa mesures a través del Departament d'Interior, que dirigeix la consellera Parlon.

Sense anar més lluny, durant els últims dies es va activar un protocol amb milers d'agents dels Mossos per atrapar criminals i multireincidents. L'objectiu era detenir els criminals que ja tenen detectats: 425 persones que acumulen 3.600 detencions i 9.100 delictes. Però la veritat és que, fins que no arribin els canvis judicials, la situació no es controlarà. Com denuncien els usuaris, els criminals entren a comissaria i surten al poc temps.