Vic, la ciudad gobernada por Junts donde las violaciones se han disparado un 300%

El gobierno municipal de Vic encabezado por Junts negó el problema de la delincuencia hasta que la oposición lo puso encima de la mesa. Partidos como PP, Vox, Som y Aliança Catalana han denunciado la inseguridad creciente en el municipio. Los datos oficiales muestran ahora un preocupante aumento de los delitos, y especialmente de las agresiones sexuales.

El Ministerio de Interior ha publicado los datos de criminalidad correspondientes al segundo semestre de 2025. Aunque en Cataluña los delitos bajan un 3,4%, en Vic se registra un aumento de más del 5%. Preocupa especialmente el repunte de los delitos contra la libertad sexual.

Las agresiones sexuales con penetración se han disparado un 300% en Vic, muy por encima de las otras ciudades. Entre abril y junio de 2024 se denunciaron dos violaciones, mientras que en el mismo período de este año se han registrado ocho denuncias. También suben de 12 a 19 los delitos contra la libertad sexual (+58%) y de 10 a 11 el resto de delitos sexuales (+10%).

Aunque de una forma mucho menos pronunciada, las agresiones también se han disparado en toda Cataluña. El descenso de un 3,4% de la criminalidad convencional contrasta con un incremento del 22% de las violaciones en el segundo semestre de 2025. Una estadística muy preocupante, que lideran ciudades como Manresa, L'Hospitalet y, a mucha distancia, Vic.

La Cataluña central, de mal en peor

Aunque bajan los homicidios y las peleas tumultuarias, suben las tentativas de homicidio y el resto de la criminalidad convencional. Otro dato que llama la atención es el del tráfico de drogas, que se ha incrementado un 132% en el último año. Los robos con violencia e intimidación han bajado un 30%, pero en cambio han subido un 50% los robos con fuerza en domicilios y comercios.

Criminalidad en Vic: segundo semestre 2025 Delitos abril-junio 2024 abril-junio 2025 Variación % Criminalidad convencional 1 022 1 066 5,3% Homicidios dolosos y asesinatos consumados 1 0 -100% Homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa 0 1 100% Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria 22 11 -50% Secuestro 0 0 0% Delitos contra la libertad sexual 12 19 58,3% Agresión sexual con penetración 2 8 300% Resto de delitos contra la libertad sexual 10 11 10% Robos con violencia e intimidación 43 30 -30,2% Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones 28 132 50% Robos con fuerza en domicilios 43 65 51,2% Hurtos 385 349 -9,4% Sutracción de vehículos 16 14 -12,5% Tráfico de drogas 4 9 125% Resto de criminalidad convencional 441 501 13,6% Fuente: Ministerio de Interior

Son datos que muestran una tendencia negativa de la seguridad en el municipio. Hace apenas unos meses, en abril, el alcalde del municipio quiso mandar un contundente mensaje contra la delincuencia. Albert Castells pidió más refuerzos a la Consejería de Interior para acabar con la multirreincidencia, y expulsar a los irregulares que cometan delitos.

Vic comparte esta situación con Manresa, la otra gran ciudad de la Cataluña interior donde los delitos siguen al alza. Este está siendo uno de los caladeros de nuevos votantes de Aliança Catalana. De ahí que sea en Manresa y Vic donde Junts más está endureciendo su discurso.

El fracaso de las políticas buenistas

Aunque ahora Junts intenta marcar un perfil más duro, durante años ha aplicado una política buenista de la seguridad que ha conducido al desastre. El gobierno municipal ha acusado de alarmistas y extrema derecha a quienes cuestionaban estas políticas y pedían mano dura.

Hay que recordar que Vic es uno de los feudos tradicionales de Junts, que ahora teme perder terreno ante nuevas formaciones. El grupo de Albert Castells ya perdió tres concejales en las municipales de 2023, aunque retuvo la alcaldía gracias a un pacto con una fuerza municipalista. Aliança Catalana, que está creciendo en la Cataluña central, podría hacer mella en un gobierno desgastado.

La seguridad es una de las principales preocupaciones de una ciudad, Vic, sometida desde hace año una gran tensión migratoria. La cifra de las agresiones sexuales muestran un grave problema que el gobierno ya no puede ocultar.