Altos cargos y asesores, la puerta de atrás del apoyo de ERC al Govern del PSC

En vísperas del acuerdo de investidura entre ERC y el PSC, muchos tenían clara la decisión que acabaría tomando la dirección republicana. El motivo, los 580 cargos nombrados por el Govern de Pere Aragonès, y cuya supervivencia peligraba con el traspaso de poder en la Generalitat. El temor se ha ido disipando con el paso de los meses, y una sutil absorción de los viejos cargos en la nueva estructura.

Pese al desastre de los tres años de gobierno de ERC, no se puede negar el ahínco con el que los republicanos aprovecharon cada resorte del poder institucional. El Govern Aragonès nombró 580 cargos eventuales, 189 de los cuales eran altos cargos, 159 asesores y 232 enchufados en entidades y empresas públicas. De todos ellos, solo 34 fueron heredados de la anterior administración. Es decir, el gobierno de ERC nombró 546 altos cargos desde su llegada al poder, en mayo de 2021, hasta su caída, en marzo de 2024.

Desde que perdieron el gobierno, su máxima preocupación fue mantener el máximo posible de altos cargos en la administración. No hay que olvidar que los republicanos habían perdido en torno a un millón de euros por sus fracasos electorales. Y además necesitaba mantener prietas las filas en un momento en el que el partido se estaba partiendo por la mitad.

El acuerdo de investidura y el apoyo sostenido a los gobiernos socialistas en Madrid y en Cataluña han permitido a ERC mantener colocados a una parte muy importante de sus cargos. Esta semana hemos asistido al último ejemplo. El Govern de Salvador Illa ha nombrado como asesor a Francesc Sutias, hombre de confianza de Oriol Junqueras y presidente de la sectorial de ERC.

Colocación de cargos en los gobiernos socialistas

Los acuerdos de investidura permitieron, de primeras, que ERC asegurara el puesto de hasta 200 cargos públicos afines al partido. Esto incluye los 47 directores generales de ERC que Salvador Illa mantuvo en plantilla tras su llegada a la Generalitat. Esto supuso mantener a uno de cada cuatro altos cargos del Govern, pese a que los socialistas insistieron en que no había ningún acuerdo específico en este sentido.

Pero eso no es todo, porque durante este tiempo el PSC ha colocado a siete miembros de la ejecutiva de ERC como asesores en la Diputación de Barcelona. El Gobierno de Pedro Sánchez también ha abierto a ERC las puertas de las empresas públicas estatales. Esto incluye el consejo de administración de RTVE (Sergi Sol), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Josep Maria Salas), el Banco de España (Jordi Pons) y Red Eléctrica (Albert Castellanos).

Todo esto erosiona gravemente la credibilidad de la nueva dirección encabezada por Oriol Junqueras. Tras pactar con el PSC, Oriol Junqueras dio órdenes personalmente a los suyos de rechazar altos cargos en el gobierno de Illa. Esquerra quería evitar las críticas de sumisión al PSC, procedentes sobre todo del entorno de Junts. Desde entonces, la dirección republicana ha negado que los acuerdos de investidura incluyeran la recolocación de sus cargos.

Más de 93.000 euros anuales

Pero la realidad es tozuda, y ante nuevos nombramientos como el de Sutias vuelven las críticas y las insinuaciones. En este caso, el nombramiento coincide con las amenazas de ERC de retirar el apoyo a los socialistas. De ahí que muchos vinculen la designación con una nueva concesión del PSC para limar asperezas con sus socios.

Donde peor sienta eso es en el independentismo, que acusa a ERC de vender los principios a cambio de sillones y altos cargos. Está por ver el coste electoral que tendrá para los de Junqueras el haber hecho presidente a Illa.

Mientars eso no sucede, los grandes beneficiados son los cargos de ERC que han conseguido mantenerse pese a haber perdido el gobierno. Los secretarios autonómicos o directores generales pueden llegar a cobrar hasta 93.160 euros anuales, y hasta 92.520 en el caso de los directores de entidades públicas. Esto ayuda a entender mejor la alianza que sostiene a Illa en Palau.