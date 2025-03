Todos alucinan con lo que María Jesús Ruiz le ha dicho a Santi Acosta sobre su madre

María Jesús Ruiz se sentó ayer frente a Santi Acosta para hablar sobre su vida privada. Han pasado 21 años desde que fue coronada y, desde entonces, su vida ha dado muchos giros. Además, María Jesús Ruiz se sinceró y quiso confesarlo todo sobre sus problemas familiares.

La modelo ha vivido momentos de gloria en su carrera y ha recibido proposiciones sorprendentes laborales. También ha protagonizado rupturas muy mediáticas, ha sido madre por partida doble, se ha casado, pero también ha atravesado conflictos familiares.

En su entrevista con Santi Acosta y Beatriz Archidona, habló de todo. No evitó ningún tema: La exmodelo recordó con nostalgia el día en que fue coronada y compartió anécdotas de su etapa como modelo. Además, María Jesús desveló detalles de su vida personal y, sobre todo, abordó el complicado tema de su relación con su familia.

María Jesús Ruiz se sincera con Santi Acosta en pleno directo

María Jesús confesó que lleva sin hablar con su madre desde que se casó con Francisco Miguel Rodríguez, más conocido como Curro. María Jesús aseguró que su madre no acepta a su marido. Esa ha sido la razón de su distanciamiento.

Su madre, Juani, ya habló de este tema en televisión, en su día, llamó al programa Fiesta para contar su versión. "A día de hoy, solo hay una persona que me ha faltado el respeto de la manera más cruel, y no voy a permitirlo. Automáticamente, desaparece de mi vida", declaró Juani en aquel programa.

Juani explicó que la falta de respeto fue muy grave y aseguró que acogió a Curro en su casa, pero quiso dejar claro que él cruzó límites inaceptables. "Se ha pasado lo que jamás, en mi vida, se ha pasado nadie conmigo y con mi otra hija", afirmó en televisión.

María Jesús Ruiz ha brillado en su entrevista frente a Santi Acosta

María Jesús, por su parte, mantuvo su postura durante toda su intervención televisiva. La exmodelo defendió su matrimonio y quiso expresar su tristeza por la situación con Juani. Pero ha dejado claro que no va a renunciar a su marido.

Tras la entrevista en ¡De Viernes!, la relación entre ambas no ha mejorado, no ha habido acercamiento y no han retomado el contacto. Todo indica que el distanciamiento continuará.

La situación parece enquistada. Y, por ahora, ninguna de las dos partes ha dado el paso para reconciliarse. Parece ser que ninguna de las dos quiere dar su brazo a torcer para que esta situación mejore.