Sorpresa amb el que María Jesús Ruiz li ha dit a Santi Acosta sobre la seva mare

María Jesús Ruiz es va asseure ahir davant de Santi Acosta per parlar sobre la seva vida privada. Han passat 21 anys des que va ser coronada i, des de llavors, la seva vida ha fet molts girs. A més, María Jesús es va sincerar i va voler confessar-ho tot sobre els seus problemes familiars.

La model ha viscut moments de glòria en la seva carrera i ha rebut proposicions sorprenents laborals. També ha protagonitzat ruptures molt mediàtiques, ha estat mare per partida doble, s'ha casat, però també ha travessat conflictes familiars.

En la seva entrevista amb Santi Acosta i Beatriz Archidona, va parlar de tot. No va evitar cap tema: L'exmodel va recordar amb nostàlgia el dia en què va ser coronada i va compartir anècdotes de la seva etapa com a model. María Jesús també va desvelar detalls de la seva vida personal i va abordar el complicat tema de la seva relació amb la seva família.

María Jesús Ruiz es sincera amb Santi Acosta en ple directe

María Jesús va confessar que no parla amb la seva mare des que es va casar amb Francisco Miguel Rodríguez, més conegut com a Curro. María Jesús va assegurar que la seva mare no accepta el seu marit. Aquesta ha estat la raó del seu distanciament.

La seva mare, Juani, ja va parlar d'aquest tema a televisió, en el seu dia, va trucar al programa Fiesta per explicar la seva versió. "Ara mateix, només hi ha una persona que m'ha faltat el respecte de la forma més cruel, i no ho permetré. Automàticament, desapareix de la meva vida", va declarar Juani en aquell programa.

Juani va explicar que la falta de respecte va ser molt greu i que va acollir Curro a casa seva, però va voler deixar clar que ell va creuar límits inacceptables. "S'ha passat el que mai, en la meva vida, s'ha passat ningú amb mi i amb la meva altra filla", va afirmar a televisió.

María Jesús Ruiz ha brillat en la seva entrevista davant de Santi Acosta

María Jesús, per la seva banda, va mantenir la seva postura durant tota la seva intervenció televisiva. L'exmodel va defensar el seu matrimoni i va voler expressar la seva tristesa per la situació amb Juani. Però ha deixat clar que no renunciarà al seu marit.

Després de l'entrevista a ¡De Viernes!, la relació entre ambdues no ha millorat, no hi ha hagut acostament i no han reprès el contacte. Tot indica que el distanciament continuarà.

La situació sembla enquistada. I, per ara, cap de les dues parts ha fet el pas per reconciliar-se. Sembla que cap de les dues vol donar el seu braç a tòrcer perquè aquesta situació millori.