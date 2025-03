Este es el motivo por el que Carlota Corredera no quiere abrazar a Kiko Hernández

Carlota Corredera ha dado comienzo a su tercer programa de Tentáculos con un repaso al minuto de oro del episodio anterior. Ese momento estelar ha tenido lugar durante su entrevista con Kiko Hernández, un encuentro que generó gran expectación. Y es que hubo un momento de dicha entrevista donde llamó la atención que Carlota Corredera no quisiera abrazar a Kiko Hernández.

Para contextualizar la situación, el programa ha emitido un vídeo del pasado episodio en el que Kiko Hernández le ha pedido un abrazo a Carlota. La presentadora, sin dudarlo, respondió con una frase que llamó la atención de todos: “Como le dije una vez a Benita: Espérate un poco”. Este comentario ha desatado controversia, ya que se ha interpretado como una negativa rotunda a la muestra de afecto de Kiko.

Tras visualizar las imágenes, Carlota ha decidido aclarar lo sucedido y ha explicado que hoy ha podido mensajearse con Kiko Hernández. Ambos se han dado las “gracias” mutuamente por la entrevista que han compartido en el programa anterior. Sin embargo, la distancia entre ellos sigue siendo evidente.

Carlota Corredera desvela el motivo por el que no quiere abrazar a Kiko Hernández cuando lo ve

Carlota Corredera ha sido contundente en sus declaraciones. “Yo sí que fui sincera y quiero creer que él lo fue”, ha expresado con firmeza.

Además, ha explicado los motivos detrás de su negativa al abrazo: “A mí cuando me dice ‘dame un abrazo’, de entrada no me sale porque sería un abrazo muy falso”. Sus palabras han dejado claro que, para ella, los gestos de cariño no pueden forzarse.

La presentadora ha continuado explicando su postura. “En ese momento no me salía. Yo no doy abrazos ni besos forzados y menos en la tele”, ha asegurado.

Carlota Corredera confirma que su entrevista con Kiko Hernández no era pactada

Carlota ha querido dejar claro que no busca aparentar una relación que ya no existe. “No quiero que el espectador piense que esto está pactado porque no es así”, ha subrayado con convicción.

Finalmente, Carlota ha confesado la verdadera razón por la que no ha querido abrazar a Kiko Hernández. “Ahora no lo siento”, ha afirmado con sinceridad.

Ha recordado que su amistad se rompió hace tiempo y que, por lo tanto, no tiene sentido forzar una cercanía que ya no existe. Con estas palabras, ha cerrado el tema dejando en claro su postura sobre su relación actual con el colaborador.