Jota Peleteiro desmonta a Jessica Bueno con una información que nadie olvidará

Jota Peleteiro rompió su silencio, se sentó ayer en el plató de ¡De Viernes! y habló por primera vez en televisión sobre su relación de diez años con Jessica Bueno. Fue una entrevista en la que abordó en detalle los motivos de su ruptura, la incómoda situación legal que viven tras su separación y su conversión al Islam. Además, desveló aspectos desconocidos de su vida actual como exitoso empresario.

Uno de los momentos más impactantes de la noche fue cuando Jota se refirió a un episodio escalofriante en la vida de Jessica. La modelo habría intentado quitarse la vida tras conocer las supuestas infidelidades del exfutbolista. Un episodio que marcó un antes y un después en su relación y que hasta ahora no se había hecho público.

Pero lo que realmente dejó sin palabras a los espectadores fue la contundente revelación económica de Jota. "Yo he firmado un acuerdo que me comprometía a pagar 15 mil euros mensuales", confesó el exjugador. "Yo he estado pagando irse de Bilbao, los colegios… yo he pagado todos los meses", aseguró en directo.

Jota Peleteiro confirma que ha pagado todos los meses la pensión a Jessica Bueno

Estas declaraciones desmontan por completo la versión de Jessica Bueno. En el pasado, la modelo insinuó que Jota no le pasaba la pensión correspondiente.

Sin embargo, el exfutbolista dejó claro que ha cumplido con todas sus obligaciones económicas. Un golpe de realidad que deja en entredicho las palabras de Jessica.

Peleteiro también se mostró visiblemente afectado al hablar de sus hijos. "No es fácil para un padre no ver a sus hijos", confesó con la voz entrecortada. El exdeportista desveló que su mayor deseo es pasar más tiempo con sus pequeños, pero que las circunstancias legales lo complican.

Jota Peleteiro ha seguido adelante con su vida tras separarse de Jessica Bueno

Su conversión al Islam también fue un tema central en la conversación. Jota explicó que ha encontrado en la religión una nueva forma de ver la vida. Un cambio que le ha ayudado a superar los momentos más difíciles y que, según él, le ha dado la paz que tanto necesitaba.

La entrevista de Jota Peleteiro ha dado un giro inesperado a la historia de su divorcio con Jessica Bueno. Las redes sociales han estallado con opiniones divididas.

Mientras algunos apoyan la versión de Jota, otros defienden a Jessica. Lo que está claro es que esta información no se olvidará fácilmente.