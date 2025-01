Indignación con María Jesús Ruiz por lo que ha hecho en 'GH Dúo': ‘Una estafa’

Varios concursantes de GH Dúo no han podido ocultar su indignación por lo último que ha hecho María Jesús Ruiz dentro de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Y es que, sin pelos en la lengua, la modelo ha asegurado que María ‘La Jerezana’ le “parece una estafa de concursante”.

Fue hace tan solo unos días cuando María Jesús acudió a sus redes sociales para comunicar el último y preocupante contratiempo de salud de su pareja, Curro. Sin embargo, este problema no le ha impedido aceptar la última propuesta que le ha hecho el reality.

Durante la emisión de GH Dúo: Límite 48 horas del martes, 28 de enero, María Jesús Ruiz y Lucía Sánchez entraron en la casa para formar parte de la prueba semanal.

Desde entonces, ambas ganadoras de dicho formato han logrado revolucionar a todos los habitantes en más de una ocasión con sus opiniones personales acerca de sus respectivos concursos.

Sin embargo, lo que verdaderamente ha generado una gran indignación ha sido un comentario de María Jesús Ruiz. Aunque en un principio se mostró muy cauta a la hora de dar su punto de vista, con el paso de los días, esta situación ha dado un giro de 180º.

Tanto es así que la Miss España ha terminado compartiendo sus opiniones con el resto de concursantes, palabras que en algunos casos no han sentado del todo bien. Y prueba de ello es lo que ha dicho sobre María ‘La Jerezana’: “Me parece una estafa de concursante”.

María Jesús Ruiz genera un gran revuelo dentro de GH Dúo con lo último que ha dicho sobre los concursantes

María Jesús Ruiz ha optado por dejar a un lado su prudencia para compartir con la audiencia de GH Dúo lo que verdaderamente piensa de sus nuevos concursantes. Tanto es así que, incluso, ha sido acusada de proporcionar información del exterior.

Una de las personas que peor paradas ha salido ha sido María ‘La Jerezana’, quien actualmente mantiene un apasionado idilio con José María Almoguera. La Miss España considera que la joven está pasando totalmente desapercibida, ya que solo se dedica a “darse unos besos”.

En este momento, Dani Santos no ha tenido reparos en acusar directamente a María Jesús Ruiz de dar información del exterior y de desestabilizar a todos los concursantes. Una acusación con la que ella no está para nada de acuerdo: “Si no, la organización me habría dicho algo”.

Como era de esperar, este desencuentro ha acabado repercutiendo en el resto de habitantes. De hecho, Óscar Landa no ha tardado en salir en defensa de la modelo. Además, ha querido apoyar su opinión, asegurando que María ‘La Jerezana’ prefiere no mojarse para no enfrentarse a sus compañeros.

Por su parte, y tras ver la posición que ha adoptado Dani, María Jesús Ruiz no ha dudado en criticar su actitud: “Es muy aburrido ser siempre el abogado de ella. Si tiene caca, que se la limpie ella… Es muy soberbia. Me parece una estafa de concursante, es santa Ikea”.