Terremoto en 'Espejo Público' tras la confesión de Gonzalo Miró: 'Nunca he querido…'

Gonzalo Miró vuelve a generar un gran revuelo en el plató de Espejo Público al compartir con sus compañeros una opinión de lo más personal. “Nunca he querido afrontar las consecuencias de los efectos secundarios que producen esos medicamentos”, ha asegurado el periodista.

Esta misma mañana, Susanna Griso y su equipo de colaboradores han dedicado parte de su emisión a debatir sobre uno de los grandes problemas estéticos de los hombres: la alopecia. Y todo a raíz de la última e impactante noticia que ha trascendido relacionada con este tema.

Tal y como han confirmado en Espejo Público, un medicamento empleado para prevenir la calvicie le ha dejado serias secuelas a un hombre que lo tomó durante años. Un tema que ha llevado a Gonzalo Miró a enfrentarse a una incómoda situación ante los televidentes.

El colaborador de televisión no ha podido evitar ponerse algo nervioso al ver dos imágenes suyas en las pantallas del plató. En ellas, se podía apreciar la evidente pérdida de pelo que ha experimentado en estos años.

En ese momento, sus compañeros le han preguntado a Gonzalo Miró qué foto le gustaba más. Sin embargo, y aunque en un principio ha escogido la imagen de él con pelo y más joven, luego ha querido matizar su respuesta.

“Me suelo gustar mucho más a la izquierda, pero en este caso, más sin pelo que con pelo”, ha asegurado el colaborador de Espejo Público. A continuación, el periodista ha generado un gran revuelo en el plató al confesar lo que él piensa sobre los medicamentos para prevenir la calvicie.

Gonzalo Miró provoca un gran terremoto en el plató de Espejo Público

Gonzalo Miró ha dejado muy claro que no extraña en lo más mínimo su melena. Además, ha asegurado que él jamás ha utilizado medicamentos o tratamientos que prometen recuperar el cabello perdido: “En absoluto. No cambiaría mi calvicie por nada”.

Además, el colaborador de Espejo Público ha confirmado que varias de sus amistades sí han decidido poner sus esperanzas en dichos fármacos. Sin embargo, él siempre ha preferido asumir su pérdida de pelo antes de enfrentarse a sus efectos secundarios.

“Nunca he tomado[…]Yo nunca he querido afrontar las consecuencias de los efectos secundarios que producen esos medicamentos. Me he negado”, ha añadido Gonzalo Miró a continuación.

En ese momento, la periodista Marta Robles ha asegurado que en casos como el de Gonzalo, este tipo de medicamentos podría no ser eficaces. “No vale para todo el mundo. Con una calvicie muy grande no te recomiendan tomar Finasteride… Tu caso era difícil”, ha asegurado la colaboradora.

“Bueno, Marta. En mi caso, ahora porque hubo un momento donde a lo mejor tomando estos medicamentos podía haber estirado un poquito más el chicle”, le ha respondido Gonzalo Miró, visiblemente molesto.