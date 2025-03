Rosanna Zanetti incumple las normas de David Bisbal y afirma: 'Para eso estoy yo'

Rosanna Zanetti no se lo ha pensado dos veces a la hora de incumplir una de las normas de David Bisbal. Tanto es así que, a través de las redes sociales, la modelo venezolana ha compartido una imagen del álbum personal de su marido junto a esta afirmación: “Para eso estoy yo”.

Después de disfrutar de unas merecidas vacaciones en República Dominicana junto a sus hijos, esta mediática pareja ya ha puesto rumbo a nuestro país. Sin embargo, horas antes de llegar a España, la mujer del cantante ha compartido una reveladora publicación en su perfil de Instagram.

En ella, podemos ver uno de los comentarios que ha recibido Rosanna Zanetti en las últimas horas. “¿Puedes enseñar una foto de David?”, le ha pedido una de sus seguidoras. Y dicho y hecho.

La modelo ha abierto su álbum familiar para compartir con sus más de 736.000 followers una de las instantáneas que le ha tomado a David Bisbal durante su último viaje.

“Por ejemplo, esta sería una foto que David no publicaría, pero para eso estoy yo. Directa de mi carrete personal”, ha escrito Rosanna Zanetti en las historias de dicha red social. De esta forma, la venezolana se ha saltado así una de las principales normas de su marido.

Rosanna Zanetti se salta las normas de David Bisbal y lo afirma

Son contadas las ocasiones en las que David Bisbal publica imágenes de su vida privada en redes sociales. Tanto es así que apenas ha compartido fotos de su último viaje a República Dominicana junto a Rosanna Zanetti y sus hijos.

Sin embargo, la modelo no ha tenido reparos en dejar al descubierto una de las instantáneas que le tomó a su marido durante sus últimas vacaciones en familia. Momento en el que se ha saltado una de las normas de su marido: mantener a salvo su privacidad.

En ella, podemos ver a David Bisbal posando en bañador en el resort donde se alojaron. Una imagen que deja al descubierto su increíble estado físico y que, según Rosanna Zanetti, su marido jamás “publicaría”.

Como era de esperar, esta imagen no ha pasado para nada desapercibida entre los seguidores del matrimonio. De hecho, varios de ellos han escrito a la venezolana para compartir con ella su opinión personal.

Entre risas, un usuario de Instagram no ha podido ocultar su asombro al ver esta imagen de David Bisbal. Tanto es así que ha destacado que él se muestra “en su Instagram todo serio” y enseñando “fotos decentes trabajando”, mientras que Rosanna Zanetti ha dejado al descubierto su lado más personal.

No obstante, todo apunta a que el cantante no se ha tomado mal la revelación de su mujer. Prueba de ello es el mensaje que la venezolana ha escrito a continuación: “Me divierto mucho con los mensajes que me mandan”.