Terelu Campos confiesa cómo trata Alejandra Rubio a su bebé: 'Fue una sorpresa'

Terelu Campos ha vuelto a dejar sin palabras a todos los espectadores de Supervivientes 2025, a raíz de la profunda conversación que ha tenido con su compañera Gala. La colaboradora no se lo ha pensado dos veces a la hora de desvelar cómo trata realmente Alejandra Rubio a su bebé: “Fue una sorpresa”.

Durante todo este tiempo, Alejandra se ha mostrado muy reacia a hablar públicamente de su vida privada. Y prueba de ello son las declaraciones que hizo hace unos días en el plató de Vamos a ver:

“Los que me conocéis un poco sabéis que soy rara con estas cosas. Hay cosas que me gustan en privado y que me guardo para mí.[…]En privado me parece fenomenal, pero hay cosas que no me gustan”.

Unas declaraciones que están directamente relacionadas con la confesión que hizo Terelu Campos sobre sus dos cánceres. Ahora, y a pesar de la discreción de Alejandra Rubio, la concursante de Supervivientes ha vuelto a romper su silencio.

Tanto es así que, durante una conversación con Gala, no ha tenido reparos en hablar sobre la maternidad de Alejandra. Con total sinceridad, la colaboradora de televisión ha desvelado cómo se desenvuelve la influencer con su hijo, el pequeño Carlo.

Terelu Campos hace una inesperada confesión sobre Alejandra Rubio y su bebé

En todo momento, Terelu Campos ha resaltado lo bien que se desenvuelve Alejandra Rubio con el bebé al que dio a luz el pasado diciembre. Sin embargo, no ha tenido reparos en asegurar que la llegada del pequeño Carlo fue una “sorpresa” para todos:

“Que mi hija tuviera un niño fue una sorpresa, pero no veas cómo se maneja… Y él[Carlo Costanzia]no te digo. Es que, además, es altísimo, mide casi 1,90 metros... Yo estoy sorprendidísima”.

Además, tras confesarle a Gala que su hija Alejandra Rubio cumplirá 25 años en dos semanas, Terelu Campos ha dado más detalles sobre su primer nieto: “Carlo es su primer bebé. Mi nieto cumplió, el día antes de que entramos a la gala, tres meses”.

Por otro lado, la colaboradora de televisión no ha tenido reparos en compartir con su compañera y con todos los televidentes un sorprendente dato relacionado con el nombre del bebé.

“Su marido se llama Carlo, igual que el hijo que tienen. Es italiano y ellos tienen tradición familiar de que, si era niño, llevara el nombre de Carlo”, ha asegurado Terelu Campos.

Finalmente, la madre de Alejandra Rubio ha dejado sin palabras a más de uno al hablar sin tapujos de su yerno, Carlo Costanzia. Más concretamente de la condena que actualmente está cumpliendo:

“Si Dios quiere, esta semana ya está liberado de todo y podrán hacer su vida más normal, viajar y poder hacer cosas... Y ver a su familia y todo, que también es muy importante”.