Primeras palabras de Carlo Costanzia tras la marcha de Terelu Campos: 'Es una...'

La llegada de Terelu Campos a Supervivientes 2025 ha generado un enorme revuelo mediático. Contra todo pronóstico, la presentadora se lanzó desde el helicóptero, dando inicio a su aventura en los Cayos Cochinos. En medio de esta expectación, Carlo Costanzia, novio de su hija Alejandra Rubio, ha hablado por primera vez sobre el tema.

"Es una experiencia que le puede enseñar muchísimo", ha declarado. Aunque su paso por Honduras será temporal, a menos que supere el récord de su hermana Carmen Borrego, el debate sobre su participación ya está sobre la mesa. ¿Podrá Terelu sobrevivir en un entorno tan hostil?

Primeras palabras de Carlo Costanzia tras la marcha de Terelu Campos

Terelu Campos hizo su debut en Supervivientes 2025 este jueves y lo hizo de manera sorprendente: saltando desde el helicóptero sin titubeos. Pese a que muchos dudaban de que fuera capaz, la malagueña demostró determinación al lanzarse al mar como el resto de sus compañeros. Su llegada como uno de los fantasmas del futuro promete dar mucho que hablar en los próximos días.

Desde que se anunció su participación, han surgido numerosos interrogantes sobre su desempeño en la isla. La sombra de su hermana Carmen Borrego, quien abandonó el concurso tras 21 días, planea sobre ella. Si Terelu logra superar ese tiempo, podría convertirse en concursante oficial.

En este contexto, Carlo Costanzia, pareja de Alejandra Rubio, ha roto su silencio sobre la participación de su suegra en el reality. En declaraciones a Europa Press, el actor ha dejado clara su postura.

"Muy bien, me parece estupendo. Al final es una experiencia que creo que es una superexperiencia. Siempre lo he dicho, más allá del formato que esto tenga, es una experiencia que le puede enseñar muchísimo", ha confesado.

Con estas palabras, Costanzia parece querer destacar el aprendizaje que puede suponer para Terelu esta aventura extrema. En los últimos meses, él mismo había negado en reiteradas ocasiones su fichaje en el reality, mientras que su pareja, Alejandra Rubio, ha preferido mantenerse al margen de los comentarios.

El deseo de Carlo Costanzia para Terelu Campos

Pero Carlo no solo ha compartido su opinión sobre la participación de Terelu, sino que también ha lanzado una petición. "Que vaya genial y que, yo qué sé, que gane, si tiene que ganar o que, bueno, pero que no lo pase mal, por favor, que no lo pase mal. O dentro de lo que cabe, que no lo pase tan mal, que vuelva pronto", ha dicho.

Aunque Carlo Costanzia ha mostrado su respaldo a la decisión de Terelu, también ha dejado entrever cierta preocupación. Estas palabras sugieren que, más allá del espectáculo, el joven prioriza el bienestar de su suegra por encima de todo.

El hermetismo sobre la salud de Terelu Campos

Una de las grandes preocupaciones sobre la estancia de Terelu en Honduras son sus problemas de salud. Sin embargo, al ser preguntado por ello, Carlo Costanzia ha evitado hacer declaraciones. "No sé, preguntarle a ella, entiendo que no. Entiendo que está muy tranquila y ya está", ha respondido de manera escueta.

De momento, ni Alejandra Rubio ni su tía Carmen Borrego han mostrado demasiada confianza en las habilidades de supervivencia de Terelu. De hecho, ambas dudaban de que pudiera saltar del helicóptero. Sin embargo, la presentadora ha demostrado que está dispuesta a sorprender.

La participación de Terelu Campos en Supervivientes 2025 ha dado mucho de qué hablar, y las declaraciones de Carlo Costanzia han dejado entrever su postura. Mientras su suegra lucha por adaptarse a los Cayos Cochinos, el actor ha expresado su deseo de que la experiencia le aporte algo positivo. ¿Resistirá Terelu los desafíos o su paso por Honduras será más breve de lo esperado?