Máxima emoción con lo último de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: 'Estamos deseando…'

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están de enhorabuena. La pareja está viviendo un momento muy especial tras haberse convertido en papás hace apenas tres meses. Ahora, buscan estabilizar su vida lejos de los focos y consolidar su futuro, por lo que han comenzado un nuevo proyecto que según ha confirmado Alejandra: "Estamos deseando dejarlo terminado".

Mientras Alejandra se adentra cada vez más en el mundo de la televisión, Carlo ha tomado una decisión importante. El actor ha querido dar un giro a su vida y emprender un nuevo camino profesional. Conocido por sus trabajos en algunas series, ahora ha sorprendido con un anuncio inesperado.

"Poco a poco vamos rodando. El día de la inauguración estaréis todos invitados", declaró Carlo ante la prensa. Aunque no dio demasiados detalles, sí dejó claro que siempre ha querido tener un negocio alejado del mundo del espectáculo.

Alejandra Rubio habla sobre el nuevo trabajo de Carlo Costanzia

El misterio se desveló en el plató de Vamos a ver. Alejandra Rubio fue la encargada de compartir la gran noticia. "Va a ser una barbería muy guay, curiosa, con mucho amor, seguro", reveló ante sus compañeros de programa.

Con entusiasmo, destacó que el proyecto es completamente de su pareja. "No, yo no intervengo, solo en el apoyo y para ayudar, pero es algo suyo", aclaró.

A pesar de ello, Alejandra no ha dudado en involucrarse en los preparativos. "Me he dado un palizón importante", confesó entre risas.

Ha participado activamente en la obra y se muestra ilusionada con el resultado. "Cuando me pongo, me pongo. Ha quedado precioso y estamos deseando dejarlo terminado", aseguró.

Máxima emoción con lo último que han hecho Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Carlo, por su parte, está exultante con esta nueva etapa. "Es algo que quería desde hace tiempo", comentó Alejandra porque su entusiasmo y dedicación han sido evidentes en cada paso del proceso. La barbería, un sueño largamente acariciado, está cada vez más cerca de abrir sus puertas.

Las palabras de Alejandra emocionaron a todos en el plató. Sus compañeros no tardaron en felicitarla por el momento tan dulce que está viviendo junto a Carlo. Su amor y apoyo mutuo han sido clave en este proyecto.

Con una familia feliz y nuevos desafíos profesionales, Alejandra y Carlo afrontan el futuro con ilusiones renovadas. La barbería está a punto de convertirse en una realidad. Y con ello, un nuevo sueño cumplido para la pareja.