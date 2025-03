Aseguran que Carlos III ha tomado una decisión clave por su estado: Es por Camila

Carlos III es consciente de que está en la etapa final de su vida. Los expertos médicos han estimado que su esperanza de vida podría no superar el año, lo que ha llevado al monarca a tomar decisiones importantes sobre su patrimonio. Estas medidas buscan asegurar el bienestar de sus seres queridos, especialmente el de su esposa, Camila Parker Bowles, una vez que él no esté.

El rey ha mostrado especial preocupación por lo que le sucederá a Camila tras su muerte: cuando el príncipe Guillermo asuma el trono, el papel de la actual Reina cambiará significativamente. Aunque será ‘reina viuda’, su influencia en la monarquía será mayormente simbólica. Consciente de esto, Carlos III ha comenzado a mover piezas estratégicas para protegerla y asegurar su futuro.

Carlos III se prepara para el futuro: Movimientos patrimoniales estratégicos

Una de las principales decisiones de Carlos III ha sido la compra de una propiedad cercana a Ray Mill House, el refugio privado de Camila adquirido en 1995. Según El Nacional, el monarca ha pagado tres millones de libras esterlinas para adquirir The Old Mill, una propiedad que estaba destinada a convertirse en un lugar para alquiler vacacional. Este proyecto fue cancelado debido a las preocupaciones de Camila sobre la privacidad y la seguridad de su hogar.

Camila ha valorado profundamente Ray Mill House, que ha sido un lugar donde ha podido encontrar la independencia que tanto deseaba. Incluso tras su divorcio de Andrew Parker, Camila se negó a vender la propiedad, considerando que era su refugio personal. Ahora, con la compra de The Old Mill, Carlos III ha resuelto el problema de su esposa, asegurando que podrá para mantener la privacidad sin la intrusión de celebraciones y eventos.

Una inversión pensada para la tranquilidad de Camila

Este movimiento patrimonial no solo se ve como una solución práctica para los problemas de privacidad de Camila, sino también como una inversión financiera sólida. Según fuentes cercanas, se asegura de que no se han utilizado fondos públicos para cubrir la compra de esta propiedad. La estrategia de Carlos III es proveer a Camila una inversión, que pueda asegurarle su futuro cuando él ya no esté.

Para Camila, esta medida ha sido un alivio. Tras el difícil año que la Familia Real ha atravesado, especialmente el diagnóstico de cáncer de Carlos III y el de Kate Middleton, esta compra representa un respiro. Camila, que ha vivido bajo una presión constante, ahora podrá tener la seguridad de que su vida posterior a la muerte de Carlos estará protegida.

La decisión de Carlos III resalta su preocupación por el bienestar de Camila, asegurando que su futuro esté cuidado cuando su ausencia sea un hecho. Esta acción demuestra su amor y responsabilidad hacia su esposa, en un momento tan delicado de su vida y la de la Corona británica.