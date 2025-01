Tensión por lo sucedido con la princesa Leonor tras llegar a Canarias con Elcano

La princesa Leonor acaba de llegar a Canarias tras pasar sus primeros días a bordo de Elcano. No obstante, su llegada a tierra firme ha aumentado la tensión tras conocerse la última hora de la heredera. Lo que ha sucedido con Leonor es que ha comenzado a padecer unos problemas de salud propios de quien no está acostumbrado al mar.

La primogénita de Felipe y Letizia tiene que lidiar con el mareo constante que conlleva la travesía por alta mar. Una sensación muy incómoda que provoca náuseas y vómitos, pero todo no van a ser inconvenientes de navegar. Otro mal que afecta al llegar a tierra es el “mal de tierra”, un desequilibrio que puede durar desde horas hasta días después de desembarcar.

La princesa Leonor aumenta la tensión tras la primera parada de Elcano

La princesa Leonor acaba de llegar a Canarias tras casi una semana dentro del Elcano. El buque-escuela zarpó del Puerto de Cádiz el pasado sábado 11 de enero y ya ha llegado al archipiélago canario. Esta será la primera vez que la princesa pise tierra y lo ha hecho aumentado la preocupación por su estado.

Lo que ha sucedido con Leonor tras llegar a Canarias es que ha empezado a experimentar los primeros problemas de salud a bordo de Elcano. La estancia en la Escuela Naval no prepara a los guardiamarinas a los inconvenientes que supone estar en alta mar. Así las cosas, la Princesa de Asturias ha padecido en sus propias carnes el mareo constante del movimiento del buque.

Esta sensación remite con el paso del tiempo, pero la hija de Felipe y Letizia apenas ha tenido tiempo para acostumbrarse. Otro de los problemas a los que ha tenido que enfrentarse es al conocido como “mal de tierra”. Una sensación que experimentan los marineros al pisar tierra firme tras la travesía.

Lo que provoca este “mal de tierra”, es un desequilibro que puede durar horas o días. Por lo que la heredera habrá pasado sus primos momentos en Canarias realmente incómoda. A esto hay que sumarle la despresurización de los oídos o la sensación de tener los oídos tapados debido a la presión ambiental.

Así serán los primeros días de Leonor tras fondear Elcano

Hace apenas unas horas que Elcano ha efectuado su amarre en la Dársena de los Llanos, Tenerife, con Leonor a bordo. Esta ha sido la primera parada de la travesía de seis meses que llevará a la heredera al trono a varios países.

Durante su estancia en el archipiélago, la princesa, junto al resto de sus compañeros, tiene agendados varios compromisos. Los guardiamarinas acudirán a diferentes actos culturales y a algún que otro evento profesional. Será la primera vez, desde que se la vio en Cádiz, que veamos a Leonor pasear por el puerto y las calles de Canarias.

Eso sí, lo hará después de haberse recuperado de los primeros contratiempos que supone estar en alta mar. No resulta fácil combatir los estragos que el movimiento de las olas ocasiona en quienes no están acostumbrados a navegar. Para habituarse a ello, Leonor embarcó varios días antes en Elcano, no obstante, es del todo normal sufrir los primeros problemas de salud.

El lunes 20, será cuando el crucero de instrucción vuelva a poner rumbo a su segundo destino. No saldarán del archipiélago, pues su parada será en Las Palmas, donde continuarán con su agenda.

Una vez terminada su estancia en Canarias, Leonor se enfrentará a su primera travesía más larga. Pues el buque hará escala en Salvador de Bahía, Brasil, tras cruzarse el Atlántico. Sin duda un largo trayecto que pondrá a prueba la mentalidad y el físico de Leonor.