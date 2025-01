Tensió pel que ha succeït amb la princesa Leonor en arribar a Canàries amb l'Elcano

La princesa Leonor acaba d'arribar a Canàries després de passar els seus primers dies a bord de l'Elcano. No obstant això, la seva arribada a terra ferma ha augmentat la tensió després de conèixer-se l'última hora de l'hereva. El que ha succeït amb Leonor és que ha començat a patir uns problemes de salut propis de qui no està acostumat al mar.

La primogènita de Felip i Letícia ha de lidiar amb el mareig constant que comporta la travessia per alta mar. Una sensació molt incòmoda que provoca nàusees i vòmits, però tot no seran inconvenients de navegar. Un altre mal que afecta en arribar a terra és el “mal de terra”, un desequilibri que pot durar des d'hores fins a dies després de desembarcar.

La princesa Leonor augmenta la tensió després de la primera parada de l'Elcano

La princesa Leonor acaba d'arribar a Canàries després de gairebé una setmana dins de l'Elcano. El buc-escola va salpar del Port de Cadis el passat dissabte 11 de gener i ja ha arribat a l'arxipèlag canari. Aquesta serà la primera vegada que la princesa trepitgi terra i ho ha fet augmentant la preocupació pel seu estat.

El que ha succeït amb Leonor després d'arribar a Canàries és que ha començat a experimentar els primers problemes de salut a bord de l'Elcano. L'estada a l'Escola Naval no prepara els guàrdies marines als inconvenients que suposa estar en alta mar. Així les coses, la Princesa d'Astúries ha patit en la seva pròpia pell el mareig constant del moviment del buc.

Aquesta sensació remet amb el pas del temps, però la filla de Felip i Letícia amb prou feines ha tingut temps per acostumar-se. Un altre dels problemes als quals ha hagut d'enfrontar-se és al conegut com a “mal de terra”. Una sensació que experimenten els mariners en trepitjar terra ferma després de la travessia.

El que provoca aquest “mal de terra” és un desequilibri que pot durar hores o dies. Per la qual cosa l'hereva haurà passat els seus primers moments a Canàries realment incòmoda. A això cal sumar-li la despressurització de les orelles o la sensació de tenir les orelles tapades a causa de la pressió ambiental.

Així seran els primers dies de Leonor després de fondejar l'Elcano

Fa amb prou feines unes hores que l'Elcano ha efectuat el seu amarratge a la Dàrsena dels Llanos, Tenerife, amb Leonor a bord. Aquesta ha estat la primera parada de la travessia de sis mesos que portarà l'hereva al tron a diversos països.

Durant la seva estada a l'arxipèlag, la princesa, juntament amb la resta d'els seus companys, té programats diversos compromisos. Els guàrdies marines assistiran a diferents actes culturals i a algun esdeveniment professional. Serà la primera vegada, des que se la va veure a Cadis, que veurem a Leonor passejar pel port i els carrers de Canàries.

Això sí, ho farà després d'haver-se recuperat dels primers contratemps que suposa estar en alta mar. No resulta fàcil combatre els estralls que el moviment de les onades ocasiona en aquells que no estan acostumats a navegar. Per habituar-se a això, Leonor va embarcar diversos dies abans a l'Elcano, no obstant això, és del tot normal patir els primers problemes de salut.

Dilluns 20, serà quan el creuer d'instrucció torni a posar rumb al seu segon destí. No sortiran de l'arxipèlag, ja que la seva parada serà a Las Palmas, on continuaran amb la seva agenda.

Un cop acabada la seva estada a Canàries, Leonor s'enfrontarà a la seva primera travessia més llarga. Ja que el buc farà escala a Salvador de Bahia, Brasil, després de travessar l'Atlàntic. Sens dubte un llarg trajecte que posarà a prova la mentalitat i el físic de Leonor.