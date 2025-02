Sorpresa total en 'La Isla de las Tentaciones' tras lo último sobre Anita y Gabriella

La Isla de las Tentaciones sigue dando que hablar después de que Gabriella y Anita hayan protagonizado el 'cara a cara con la tentación'. Ambas concursantes han tenido la oportunidad de decirse mutuamente lo que piensan la una a la otra.

La audiencia por fin ha podido conocer de primera mano lo que Gabriella y Anita se habían guardado hasta ahora. Los seguidores del programa de Telecinco han escuchado los reproches que se han intercambiado la novia de Montoya y la soltera que hizo caer en la tentación a su pareja.

“Uy, vaya cara hija, para estar todo el día manteniendo relaciones, tienes el cutis fatal”, empieza diciendo la tentadora. “A mi novio no le he escuchado gemir tan mal en la vida”, se defendía Anita refiriéndose al encuentro sexual de Montoya y su oponente.

Gabriella y Anita ponen sobre la mesa lo que piensan la una de la otra

Cabe recordar que hace tan solo unos días Montoya se dejó llevar con Gabriella, a quien abrió su corazón. Fue durante la emisión del programa el pasado lunes cuando se conoció que ambos disfrutaron de su primera noche de pasión desenfrenada.

El exfutbolista, ya en la habitación, le decía a su tentadora que quería que esa noche fuera "un antes y un después" para él. Unas palabras con las que daba a entender muchas cosas.

Gabriella apagaba la luz de inmediato y la sonrisa de Montoya adelantaba lo que vendría después, una noche de pasión descontrolada en la que él admitió: "Me atraes mucho, en verdad".

Lo cierto es que el andaluz y la murciana han sentido atracción desde el primer momento en el que se vieron. Desde que Montoya descubrió, ante Sandra Barneda, que su novia había mantenido relaciones sexuales con Manuel, la relación entre él y Gabriella se intensificó.

"Nos hemos besado", reconocía el concursante de La Isla de las Tentaciones. "Evidentemente, ahora estoy empezando a disfrutar de esta experiencia", añadía tras confirmar que sentía algo por Gabriella.

El careo entre Gabriella y Anita fue lo más destacado de La Isla de las Tentaciones

Unos días antes era Anita la que se dejaba llevar por la pasión con Manuel. La novia de Montoya cayó de lleno en la tentación con el soltero.

En cada fiesta, uno y otra cada vez se acercaban más. De hecho, se había convertido en una costumbre que el soltero durmiese con Anita en la habitación. Sin embargo, a medida que pasaban los días era más difícil resistir la tentación y al final ella se dejó llevar.

Lo que pocos podían esperar es que a la concursante le entraran después los remordimientos acordándose en su pareja: "Estoy rayada por mi novio. No me pensaba para nada todo esto. Si no, no hubiera venido aquí", reconoció llorando.

El careo entre Anita y Gabriella ha permitido a la audiencia de La Isla de las Tentaciones conocer por fin lo que tenían que decirse. Un enfrentamiento que ha puesto sobre la mesa lo que de verdad pensaban las dos mujeres que se han sentido atraídas por Montoya.