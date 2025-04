Rocío Flores, más lejos que nunca de Rocío Carrasco: 'No me da la vida para más'

Rocío Flores se ha excusado de no aparecer en redes tanto como a ella le gustaría. La hija de Rocío Carrasco ha compartido con sus seguidores que está muy ocupada: "Os juro que no me da la vida para más". A continuación, Rocío daba explicaciones del porqué de sus palabras, confirmando que está más alejada que nunca de su madre.

La joven explicaba a través de varios vídeos que cada vez está peor de la alergia. Por si esto fuera poco, Rocío desvelaba que se someterá a diferentes pruebas para certificar si es intolerante a, entre otros, azúcares como la lactosa y la fructosa.

Unas pruebas que, según aclaraba, se hacen en casa. La hija de Antonio David Flores deberá soplar en unos tubos un día después de llevar una dieta muy concreta pautada por sus médicos. "Llevo desde las 9 mañana en pie haciendo veinte mil cosas", reconocía, justificando que no tiene tiempo para nada.

La influencer, además, explicaba que no había desayunado y que se disponía a hacerse un té sin azúcar ni edulcorantes, siguiendo las instrucciones marcadas. Rocío leía en voz alta el documento que le han hecho entrega y que debe seguir a rajatabla.

Un papel que dejaba claro que solo podía comer arroz blanco hervido, carne, pescado azul o blanco y aceite y sal. "Me haré una tortilla francesa", aclaraba a sus cientos de miles de seguidores en redes.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Rocío comparte que se ha sometido a una serie de pruebas para recibir un diagnóstico y ponerse en tratamiento. En concreto, el pasado mes de septiembre explicó que le habían prescrito una ecografía intestinal, además de una analítica.

En aquel momento se mostraba un tanto preocupada por si sus molestias podrían deberse a que tenía piedras en la vesícula biliar. "Por eso me mandaron la ecografía abdominal", aclaraba hace varios meses adelantando que "seguramente me ponga en tratamiento".

Una ocasión en la que la creadora de contenido aconsejaba a sus más de 700.000 seguidores que acudieran al médico ante la más mínima molestia. "No hagáis como yo y estéis meses y meses sin ir al médico", les recomendaba dejando a la vista que ella no se había preocupado lo suficiente por su salud.

Habrá que esperar a que Rocío conozca los resultados de las pruebas para ver si, finalmente, debe seguir o no algún tratamiento.

Lo cierto es que esta circunstancia no le impedía a la nieta de Rocío Jurado acudir a las procesiones de Málaga, tal y como dejaba a la vista horas después. Acompañada por su novio Manuel Bedmar y por su hermano David Flores, la joven acudía a ver uno de los pasos que salían con ocasión del Lunes Santo. Ni rastro de su madre, un hecho que viene sucediendo desde hace ya muchos años.