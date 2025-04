Última hora de Rocío Flores, la polémica hija de Rocío Carrasco: 'No para de llorar'

Rocío Flores ha querido compartir en redes sociales la curiosa situación que ha vivido con su perrita. La hija de Rocío Carrasco explicaba en su perfil que, pese a la lluvia que cae estos días en Málaga, Roma, así se llama el can, quiere salir a la calle. "La única pringada que si no trae a su perra al parque de perros no para de llorar", escribía en su muro.

Unas palabras que acompañaba con una imagen de ella haciendo con los dedos el símbolo de la victoria. Protegiéndose de la lluvia con una capucha, Rocío cumplía los deseos de su mascota de tomar un poco de aire fresco. Si bien podría parecer incómodo salir a la calle en estas circunstancias, a su perrita parecía no importarle.

A continuación de la citada publicación, la hija de Antonio David Flores subía un breve vídeo en el que Roma aparecía disfrutando en un charco. La grabación confirma que Rocío está dispuesta a seguir complaciendo a su perrita, aunque se trate de un plan poco apetecible para ella.

Rocío Flores ha dejado claro que es capaz de hace cualquier cosa por Roma

Rocío Flores vio cómo su vida daba un importante giro en febrero del año pasado. Fue entonces cuando ella y su novio Manuel Bedmar recibían con los brazos abiertos a su perrita. La joven mostró a sus fieles cómo fue el momento en el que su mascota llegaba a casa por vez primera.

Desde entonces son muy habituales las publicaciones en las que Roma acapara todo el protagonismo. Una señal inequívoca de que Rocío Flores es feliz con la decisión que ella y su pareja tomaron de ampliar la familia con la llegada de la perrita.

La influencer compartió lo que sentía con la llegada del animal a sus vidas. "Lleva en casa 5 días y me ha cambiado la vida. Es una bebé que ha llegado para darnos mucho amor y no sabéis a qué nivel", expresaba feliz.

Rocío Flores explicó lo que ha supuesto para ella la llegada de Roma a su vida

Con estas palabras hacía partícipes a sus seguidores de sus sentimientos. "Me siento superfeliz y me apetecía mucho presentaros a vuestra sobri perruna", afirmaba Rocío Flores presumiendo junto a varias imágenes de la perrita.

Desde entonces, Roma se ha dejado ver en Instagram en numerosas ocasiones como la mejor compañera de juegos, y también de siestas, de su dueña. Así lo dejaba claro Rocío justo antes de finalizar 2024: "Ella no lo sabe, pero me salvó", escribió refiriéndose a su mascota.

Rocío Flores reconoció que no fue su mejor año. Aun así, acertó con algo: "Me quedo con haber tomado la mejor decisión que pude tomar y es traer a Roma a casa", afirmaba. Unas palabras con las que dejaba claro que tiene siempre presente al can.