Antonio David Flores vuelve a la carga y desvela lo que nadie sabe de Rocío Carrasco

Antonio David Flores está decidido a no callar nada que tenga que ver con su exmujer Rocío Carrasco. El malagueño ha aprovechado su canal de YouTube para comentar ante sus seguidores un hecho que le ha llamado la atención. En concreto, Flores ha desvelado lo que hay detrás del nuevo proyecto de Carrasco, quien ha fichado por La familia de la tele.

El padre de Rocío Flores preguntaba a sus colaboradoras habituales cuál era su opinión sobre el nuevo trabajo de su ex por la cadena pública. Además, se preguntaba el porqué de la ausencia de esta en la presentación del magacín que tuvo lugar este martes.

Antonio David, tras escuchar las intervenciones de sus compañeras, tomaba la palabra para compartir cuál era su opinión sobre el tema. El andaluz comenzó reconociendo que no le gustaría ser testigo de un encuentro televisado en el que las protagonistas fueran Rocío Carraco y Marta Riesco.

Antonio David Flores advierte de la situación que podría denunciar ante los tribunales

Un hecho que es previsible suceda y en el que, según Flores, ambas podrían disculparse y mostrar comprensión mutua. De producirse, es posible que después "mi familia y yo recibamos un ataque", dejaba caer el que fuera colaborador de Telecinco.

"Eso es lo que no me gustaría ver", dejaba caer Antonio David Flores. Y advertía: "De ser así, tendré que tomar acciones legales. No de forma penal, sino de forma civil", afirmaba tajante.

A lo largo de su intervención, el padre de Rocío Flores se mostraba convencido de que la citada escena llegará a producirse. Un momento que el espectador espera y que está en la línea de lo que los productores del nuevo espacio buscan ofrecer a la audiencia.

Antonio David dejaba claro que es consciente de que el programa mantendrá "la estrategia de la violencia de género como supuesta denuncia que termina convertida en un negocio". Una frase con la que recordaba lo que, según él, sucedió durante la emisión del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Insistiendo en lo que el público ha presenciado en diferentes espacios de Mediaset como Sálvame, Antonio David Flores está seguro de que veremos nuevamente lo mismo en la cadena pública. "Va a ser lo mismo que en Telecinco estos últimos años", sentenciaba.

Antonio David está convencido del papel que tendrá Rocío Carrasco en su nuevo espacio

Habrá que esperar para ver cómo es el encuentro televisado entre Marta Riesco y Rocío Carrasco en caso de que se produzca. Antes del estreno de La familia de la tele, la que fuera la última pareja conocida de Antonio David tomaba la palabra en la presentación del nuevo espacio.

Sin esquivar la pregunta de si se vería compartiendo plató con Rocío, Marta admitía que le encantaría poder tener una buena relación con ella. "La verdad es que tengo muchas ganas, no tengo ningún problema", comenzaba diciendo.

La madrileña reconoció que se había equivocado con Rocío y lanzó un deseo: "ojalá nos llevásemos hasta bien". Unas palabras con las que abre la puerta a un entendimiento que no será en absoluto del agrado del que fuera su pareja.