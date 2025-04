Un portavoz de Casa Real confiesa la verdad sobre la infanta Sofía: 'Es muy...'

Un portavoz de Casa Real ha desvelado por fin todas las incógnitas en torno a la infanta Sofía y su futuro: no hay nada decidido. La fuente afirma que “es muy pronto” para tomar una decisión firme, dado que “se están considerando varias opciones”. A diferencia de Leonor, Sofía no está obligada a formarse militarmente, lo que le abre las puertas a explorar otros escenarios.

Por el momento, lo que sí está confirmado es que la infanta Sofía abandonará el internado de Gales en mayo. Una vez finalizados sus estudios de Bachillerato, el siguiente paso sería la universidad, pero, como apuntan las fuentes, no hay nada decidido.

Casa Real desvela la verdad sobre el futuro de la infanta Sofía

El futuro de la infanta Sofía se presenta lleno de opciones. Actualmente, está cursando el segundo año del bachillerato internacional en UWC Atlantic College y está lista para graduarse en mayo. A medida que se acerca este momento, las especulaciones sobre su siguiente paso en la vida son inevitables y continúan siendo un tema de interés.

En este sentido, un portavoz de Casa Real ha dado un paso al frente confesando la verdad sobre la infanta Sofía: no hay nada decidido. Zarzuela ha explicado a la revista Lecturas en primicia que todavía “es muy pronto” para determinar el futuro de Sofía. El motivo se encuentra en que, a diferencia de Leonor, su hermana dispone de “varias opciones” para elegir.

Muchos creen que la infanta debería seguir los pasos de Leonor, especialmente en lo relacionado con la formación militar. Aunque su futuro no esté ligado necesariamente a la monarquía, la posibilidad de que desempeñe un rol importante en el futuro de España es significativa. No obstante, esta opción sí es descartada por Casa Real: “A día de hoy no se contempla la posibilidad de una formación militar para ella”.

Según las últimas informaciones, la infanta ha optado por continuar sus estudios en la universidad. Una opción que es del agrado de los reyes, quienes estarían ya buscando posibles centros internacionales para Sofía. De esta manera, continuaría con una formación académica internacional como ha venido desempeñando en Gales.

La infanta Sofía se decanta por continuar estudiando

A medida que se acerca el final de su bachillerato internacional, se espera que Sofía tome una decisión firme sobre su futuro académico. Se encuentra en una etapa crucial de su vida, con decisiones importantes que marcarán su futuro.

Esta fuente de Casa Real descarta la formación militar inmediata de Sofía, pero sí ha desvelado que la infanta tuvo inquietudes militares. “Sopesó ingresar en el Ejército de Tierra y recibir un curso de piloto de helicópteros”, explica. No obstante, finalmente descartó esta posibilidad y ha decidido inclinarse por la educación universitaria.

Este giro hacia la universidad no significa que Sofía haya descartado su formación militar por completo. De hecho, algunas voces dentro de Zarzuela sugieren que sería beneficioso que recibiera una formación similar a la de su hermana. Sin embargo, parece que, por ahora, la infanta está más enfocada en obtener una educación que le permita explorar nuevas áreas de conocimiento.

Las universidades españolas y extranjeras están en su radar, y aunque no hay confirmaciones oficiales, se rumorea que podría estudiar fuera, posiblemente en Washington. El apoyo de sus padres, los reyes Felipe y Letizia, será fundamental en este proceso de toma de decisiones. Ambos están tratando de orientarla y se han mostrado dispuestos a ayudarla en todo lo que necesite.

Independientemente de su elección profesional, la infanta Sofía seguirá cumpliendo sus deberes reales. Formará parte de actos oficiales y representará a la Corona cuando sea necesario. Además, este 29 de abril alcanzará la mayoría de edad, por lo que se presume que su papel en la institución experimentará un cambio notable.