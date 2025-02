Pocos imaginaban lo que Óscar Landa ha hecho con José María Almoguera en 'GH Dúo'

GH Dúo está dejando a la vista en los últimos días las consecuencias de la división de sus concursantes en dos grupos. Un hecho que ha quedado patente en uno de los enfrentamientos que la audiencia pudo presenciar en directo. En concreto era José María Almoguera el que se dirigía a Óscar, a quien increpó sin miramientos.

"A mí cobarde me parece ponerme de vuelta y media ahí y luego venir aquí y reírme las gracias", comenzó su discurso. Y añadió muy directo: "Si tienes que decirme algo, dímelo a la cara, ten cojon** y me lo dices a la cara".

El hijo de Carmen Borrego, sin ocultar su enfado, sentenció a su compañero: "Que no te sabes ni mi nombre, ¿de qué vas?", continuaba José María Almoguera dirigiéndose a Óscar. Finalmente, le pidió que le "dejara en paz".

José María Almoguera reta a Óscar Landa ante la audiencia de GH Dúo

Todo comenzó cuando Ion Aramendi dio paso a un vídeo protagonizado por Miguel Frigenti y Óscar Landa. Ambos concursantes hablaban de cómo el otro grupo dejó "tirada" a Marieta en las nominaciones. Un hecho que no había tenido consecuencias porque "no se enfadan", pese a "traicionarse".

Después, calificaban a los miembros del equipo contrario como "cobardes". Una palabra que provocó que todo derivara en una tremenda discusión. "Estoy flipando", reconocía María 'La Jerezana'.

Fue justo después cuando Óscar quiso saber por qué se ofendían tanto, si hasta el momento había sido sincero sobre lo que pensaba de ellos. "A mí que me llames cobarde me da igual, es la doble cara. Vienes de buenas conmigo y me duele que seas así", insistía Almoguera con el mismo argumento.

La discusión, lejos de zanjarse ahí, se extendió después entre concursantes de los dos bandos. La situación llegó a un punto en el que Ion Aramendi decidió intervenir.

"Escuchadme, que al final voy a tener que pegar un bocinazo", pidió a los habitantes de la casa de Guadalix. "Por favor, respetad el turno de palabra. No habléis uno encima de otro", reclamó el presentador.

José María Almoguera ha insistido en su deseo de abandonar el reality

Aramendi después dio paso a Marieta, quien admitió que no se sentía traicionada. "No me importa ser la gran decepción de Óscar Landa", añadió para después indicar que para ella el concursante no significaba nada.

Lo cierto es que estas tensiones están haciendo mella en el sobrino de Terelu Campos. José María Almoguera ya ha dejado a la vista que no tiene claro si seguir con su participación en el reality. De hecho, ha manifestado su deseo de abandonar el concurso, tal y como ya comentó hace algunos días.

Excusándose en la mala convivencia, la falta de adaptación al encierro y el enfrentamiento continuado con el otro grupo de la casa, el nieto de María Teresa Campos se plantea abandonar.