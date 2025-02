Sorpresa en 'GH Dúo' tras la decisión de José María Almoguera: 'Muy injusto'

José María Almoguera ha logrado sorprender a toda la audiencia de GH Dúo con la última decisión que ha tomado relacionada con la nominación de María ‘La Jerezana’. Según ha confesado el concursante, “que se fuera me parecería muy injusto”, motivo por el que no tendría ningún problema en abandonar.

El pasado domingo, 9 de febrero, los habitantes de Guadalix de la Sierra conocieron en directo la lista oficial de nominados de esta semana. Sin embargo, lo que menos se esperaba el hijo de Carmen Borrego es que su pilar fundamental dentro del concurso estuviera en peligro.

Como era de esperar, y aunque María ‘La Jerezana’ aseguró que intuía algo, esta noticia pilló a todos desprevenidos, sobre todo a José María Almoguera. Tanto es así que en las últimas horas no ha dudado en poner en alerta al equipo de GH Dúo.

Durante la emisión de GH Dúo: Límite 48 horas de este martes, 11 de febrero, se han emitido unas imágenes de lo más preocupantes. En ellas, podemos ver a la pareja manteniendo una conversación con Marieta.

En ella, José María Almoguera ha expresado en voz alta su preocupación por lo que puede pasar el próximo jueves. Y es que existe la posibilidad de que su actual pareja sea expulsada de la competición.

Además, y por si esto fuera poco, el joven no se lo ha pensado dos veces a la hora de compartir una inesperada confesión con sus dos compañeras. Palabras que han logrado sorprender a los seguidores del formato: “Si se va ella, yo me quiero ir”.

José María Almoguera sorprende a los seguidores de GH Dúo

Nada más escuchar las intenciones de José María Almoguera, María ‘La Jerezana’ no ha podido evitar reaccionar ante su amenaza de abandono. “Pues no, tú tienes que seguir hasta el final”, le ha asegurado la concursante.

En este momento, y en un intento por quitarle esta idea de la cabeza, Marieta ha decidido intervenir en la conversación. Con rotundidad, la joven ha compartido con su compañero un valioso consejo: “Al concurso has venido solo y tienes que llegar solo hasta lo último. Al final, a lo mejor esto se acaba y tú te arrepientes”.

No obstante, todo apunta a que las palabras de sus dos compañeras no han sido suficientes para que José María Almoguera recapacitara. Tanto es así que no ha tardado en asegurar que él “no me voy a arrepentir de irme”.

Además, y por si fuera poco, el hijo de Carmen Borrego ha profundizado también en su reflexión sobre la posible expulsión de María ‘La Jerezana’. “Es la que hace que no tenga razones para no pensar en el exterior, que se fuera me parecería muy injusto”, ha lamentado el concursante.

Es más, no se lo ha pensado dos veces a la hora de pedirle a la audiencia de GH Dúo la expulsión de Romina Malaspina. “No es cuestión de que me caiga mejor o peor, pero creo que de la gente que está expuesta es la persona más débil”, ha asegurado José María Almoguera a continuación.