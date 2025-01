Suso Álvarez aclara por fin si Marieta ha entrado a ‘GH Dúo’ estando embarazada

Tras encenderse todas las alarmas alrededor de Marieta por su posible embarazo, Suso Álvarez ha roto su silencio. A través de un programa de televisión, el joven ha aclarado por fin si su novia entró en GH Dúo en estado de gestación.

A pesar del romance de María ‘La Jerezana’ y José María Almoguera, la de Elche se ha convertido en el centro de todas las miradas. Y todo tras compartir con sus compañeros un tema que no deja de rondarle por la cabeza.

Tras pasar por una temporada de altibajos emocionales, Marieta se ha abierto como nunca antes con el resto de habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra. Tanto es así que no ha tenido reparos en compartir con ellos la posibilidad de que se haya quedado embarazada de Suso Álvarez.

Sin embargo, y aunque por ahora se desconoce si se va a realizar o no un test de embarazo, la reacción de su pareja sentimental no se ha hecho esperar.

Este fin de semana, el programa Socialité se puso en contacto con Suso Álvarez para preguntarle por todas las novedades relacionadas con Marieta. Sin embargo, y para su sorpresa, el colaborador de televisión no tenía ni idea de lo que le estaban diciendo.

“¡Anda, qué buena llamada! Me iba a tomar un café, pero ya no hace falta. Ya me has puesto nervioso todo el día”, ha asegurado en un primer momento con humor. A pesar de su divertida reacción, dejó muy claro que “no sería un problema”, ya que uno de sus mayores deseos es formar una familia.

Suso Álvarez aclara en televisión si Marieta ha entrado o no embarazada a GH Dúo

No obstante, y a pesar de lo emocionado que se mostró con la idea de convertirse en padre, Suso Álvarez aseguró que es muy poco probable que Marieta esté embarazada.

Aunque eso sí, el colaborador de televisión quiso aprovechar la ocasión para dedicarle unas bonitas palabras de amor a su novia, con quien lleva saliendo desde el verano de 2024:

“Siempre que un niño venga al mundo es una alegría. No sabremos cuándo, si el año que viene, el otro, en cinco o diez años... Pero que es la mujer de mi vida, que la amo con locura y que quiero estar con ella toda mi vida, claro que sí”.

Por su parte, los compañeros de Marieta le han asegurado que en los últimos días la han visto muy diferente. “A mí lo de dormir tanto me parecía muy raro. Y si a eso le sumas lo de estar sensible y la cara más redonda…”, le ha comentado Dani Santos.

Además, todos le han animado a que se haga un test de embarazo para salir de dudas lo antes posible, aunque María ‘La Jerezana’ lo tiene muy claro. “Yo creo que si te haces un test, te va a salir positivo… Yo he adivinado los embarazos de todas mis amigas”.