Alexia Rivas destapa lo sucedido entre Miguel Frigenti y Óscar Landa en 'GH Dúo'

Alexia Rivas no se ha quedado al margen de una situación muy comentada que se ha vivido en la casa de GH Dúo. La colaboradora del citado reality de Telecinco daba su opinión sobre el beso protagonizado entre Miguel Frigenti y Óscar Landa. Alexia comenzaba su intervención dejando claro que "todas las parejas son distintas".

Si bien ella tiene claro que ese tipo de juegos no los haría, en el caso de los concursantes del citado reality de Telecinco es algo que no tiene ninguna importancia. "No significa absolutamente nada, es un juego, es una chorrada y se ve que es sin sentimientos", afirmaba.

Para ella sería más grave una mirada en la que se aprecie "pasión" que el hecho del que la audiencia ha sido testigo. Según Rivas, lo que hemos presenciado al otro lado de la pantalla son "dos amigos que se dan cariño y que están jugando".

Lo cierto es que el feeling existente entre Miguel Frigenti y Óscar dentro de la casa de Guadalix más que evidente. Una situación que ha pasado a convertirse en un tonteo que ha quedado a la vista de todos.

Los concursantes se enfrentaban a una prueba en la que Frigenti y Landa se sentaban en una pelota grande de yoga. Entonces protagonizaban un beso que está dando mucho que hablar.

A continuación, Óscar Landa quitaba hierro al asunto mientras que Miguel Frigenti insistía en que todo esto era "ficción". "Que no haya malentendidos que yo amo a mi novio", remarcaba.

Unas palabras tras las que María Jesús tranquilizaba a su compañero al recordarle que en un concurso como ese su pareja lo entendería. Óscar, por su parte, templaba aún más el ambiente al soltar: "Y si no, te buscas a otro".

Para Alexia Rivas, sin embargo, este hecho no tiene mayor trascendencia. Según ella, no va más allá de un juego al que no hay que dar mayor importancia.

Nua Batle, novio de Frigenti, explicaba en el plató de GH Dúo lo que opinaba sobre el beso de su novio y Óscar Landa. "Es una prueba. Le veo feliz y contento y está brillando", aseguraba.

Después dejó claro que lo que él ve es cariño: "no hay nada más", aseguraba sobre la relación entre ambos participantes. Una opinión que coincide con la que Alexia Rivas compartía con la audiencia.

"Se llevan muy bien y se quieren, además de apoyarse el uno al otro", quiso dejar claro la actual pareja del colaborador de televisión. Una opinión que difiere con la de algunos seguidores del reality quienes recordaron que el beso no formaba parte de la prueba.