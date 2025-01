Pocos esperaban lo que Alejandra Rubio ha hecho con Anabel Pantoja: '¡Qué alegría!'

Alejandra Rubio ha dejado sin palabras a más de uno con lo último que ha hecho con Anabel Pantoja en las redes sociales. La influencer no se lo ha pensado dos veces a la hora de acudir a Instagram para reaccionar a una última hora relacionada con su compañera de profesión: “¡Qué alegría!”.

Tras 18 días ingresada en la UCI del hospital Materno de Gran Canaria, la pequeña Alma ha vuelto a casa con David y Anabel. Tal y como ha trascendido, este lunes, 27 de enero, los médicos han decidido darle el alta tras haber experimentado una notable mejoría en su estado de salud.

Aunque durante estos días han permanecido en silencio, nada más regresar a su hogar, Anabel Pantoja no ha querido dejar pasar la ocasión para compartir esta gran noticia con sus seguidores.

Como era de esperar, las reacciones por parte del resto de usuarios de dicha red social no se han hecho de esperar. En cuestión de minutos, decenas de personas anónimas y rostros conocidos de nuestro país han querido aprovechar la ocasión para felicitar a la pareja por el alta de su hija.

Sin embargo, ha habido un comentario que ha llamado poderosamente la atención: el de Alejandra Rubio. La colaboradora de televisión también acaba de convertirse en madre, motivo por el que entiende a la perfección la angustia de Anabel Pantoja.

Alejandra Rubio regresa a las redes y le dedica un emotivo mensaje a Anabel Pantoja

Este lunes, Anabel Pantoja ha regresado a su perfil de Instagram para compartir con sus más de 2.000.000 de seguidores un post de lo más especial y esperado. A través de él, y junto a una foto suya y de David Rodríguez con su hija en brazos, la influencer ha anunciado el alta hospitalaria de Alma:

“Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña. Solo queríamos de verdad, de corazón, agradecer todo lo que hemos sentido de vuestra parte hacia ella.[…]Ahora nos toca volver a vivir, porque hace 18 días volvimos a nacer los tres”.

Además, ha querido “agradecer a los medios de comunicación, programas, compañeros, amigos y no amigos por tratar el tema con tantísimo respeto por nuestra bebé”.

Tras hacerse eco de esta gran noticia, varios rostros conocidos de nuestro país han acudido a dicha red social para compartir su felicidad con esta mediática pareja, entre ellos, Alejandra Rubio.

A través de un sentido comentario, la colaboradora de televisión le ha escrito el siguiente mensaje a Anabel Pantoja y su actual pareja sentimental, David Rodríguez: “Qué alegría, de verdad”.

Sin embargo, Alejandra Rubio no ha sido la única influencer que se ha pronunciado al respecto. “Qué buena noticia, cómo me alegro”, ha escrito Dulceida, quien también acaba de ser mamá. “¡Qué felicidad, Anabel! Me alegro muchísimo”, ha asegurado Violeta Mangriñán.