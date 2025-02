Nagore Robles, ex de Sandra Barneda, confirma su mejor noticia: ‘Me he emocionado’

Nagore Robles, conocida por su participación en varios programas de televisión, ha compartido una de las noticias más emocionantes de su vida. A través de sus redes sociales, la colaboradora ha revelado que su nueva casa está a punto de estar lista. Un sueño que, después de meses de espera y esfuerzo, finalmente se hace realidad.

Ante esta situación, la expareja de Sandra Barneda no ha podido evitar confesar: “Me he emocionado”. En una publicación reciente, Nagore Robles dejó claro lo importante que es este momento para ella. “Hoy fui a la obra, entré en mi casa, por fin”, comenzó explicando.

“Desde octubre del año pasado no podía y me he emocionado tanto… no queda nada para que me la entreguen. Estoy tan contenta”, confesó. Unas palabras de alegría que denotan que, realmente, está ante una situación que le hace muchísima ilusión.

Nagore Robles, muy emocionada por este gran proyecto de vida

Estas palabras, cargadas de emoción, muestran lo importante que es este paso para Nagore Robles. Desde hace más de un año, ha estado esperando pacientemente la culminación de este proyecto personal. Ahora, con la entrega de la casa a la vuelta de la esquina, la alegría es evidente en cada palabra que comparte con sus seguidores.

La expareja de Sandra Barneda ha encontrado en este proceso una nueva motivación. La construcción de su casa no solo han sido un reto, sino también una oportunidad para imaginar y crear un espacio que refleje su personalidad.

Además, este nuevo capítulo llega en un momento clave para la presentadora. Tras su mediática relación con Sandra Barneda, Nagore Robles ha estado enfocada en sí misma, priorizando su bienestar y sus metas personales. Este logro, según ella misma afirma, es una prueba de que la paciencia y el esfuerzo siempre tienen su recompensa.

Nagore Robles está muy feliz por su nueva casa

A pesar de los desafíos que enfrentó durante este proceso, como retrasos y complicaciones típicas de cualquier construcción, Nagore Robles siempre ha mantenido la fe en que el día llegaría. Ahora, mientras espera la entrega oficial, no puede evitar compartir su entusiasmo con todos aquellos que la han apoyado.

Con esta noticia, Nagore Robles reafirma que la felicidad se encuentra en los pequeños logros de la vida. Su nueva casa no es solo un espacio físico, sino un símbolo de todo lo que ha construido con esfuerzo, dedicación y mucha ilusión. Y, por supuesto, sus seguidores están ansiosos por ver cómo se convierte en el refugio que tanto ha soñado.

No cabe duda de que Nagore Robles vive un momento dulce en su vida. Profesionalmente, triunfa como concursante en Bake Off, mientras que, en lo personal, su relación con Carla Flila no podría ser más sólida. Y, por si todo esto fuera poco, la colaboradora está a punto de estrenar una nueva casa, consolidando aún más este gran momento.