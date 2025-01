Notición sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez desde el hospital: ‘Eso es…’

Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez llevan desde principios del mes de enero preocupados por la salud de su hija. Después de varios días en la unidad de medicina intensiva, Alma era trasladada a planta, un hecho que confirma la evolución favorable de la pequeña de dos meses. "La bebé de Anabel Pantoja se recupera y eso es un milagro", ha confirmado una persona del entorno de la familia.

Unas palabras que permiten pensar de manera optimista después de semanas de miedo e incertidumbre. La misma fuente se refería también al encuentro producido entre Isabel Pantoja y sus dos hijos en el centro hospitalario en el que se encuentra ingresada la niña. Si bien algunos pensaban que podría ser un momento para la reconciliación, lo cierto es que esta no se ha producido.

“El otro milagro que se esperaba, que era que se uniera la familia es imposible", aseguraba la misma persona. "Hay demasiado dolor de por medio”, añadía, dejando claro que no hay intención de un acercamiento.

Anabel Pantoja y David Rodríguez y el milagro que ha protagonizado su hija

La propia Isa Pantoja desvelaba en Vamos a ver que ella estuvo con su hermano Kiko: “Le he visto. Él se acercó a mí y me pareció un gesto superbonito", aseguró emocionada. "De verdad, me tocó el corazón”, añadió la joven que está embarazada de cuatro meses.

La hija de la tonadillera no quiso contar qué es lo que hablaron e insistió en que se queda con las muestras de cariño recibidas. "El cariño y el amor que le tengo no tienen fecha de caducidad por mucho que hayamos pasado", sentenciaba sobre su hermano.

Antonio Rossi explicaba en Telecinco que "Isabel Pantoja no ha querido ver a su familia". Según el citado colaborador, los hijos de la cantante no coincidieron con ella, ni Isabel con sus hijos, "de forma voluntaria".

Cabe recordar que esta situación viene de atrás. La relación entre Isabel y sus hijos desde hace años está marcada por las tensiones y los desencuentros públicos.

Anabel Pantoja tiene motivos para ser optimista

Al margen de estas diferencias está Anabel, a quien en estos momentos lo que más le preocupa es la salud de su hija. Once días después del ingreso de Alma, la andaluza emitía un comunicado a través de sus redes sociales en el que recordaba el día en el que “se paró mi vida”.

Ahora, las noticias que llegan desde las redes de Anabel son más que positivas. Con una foto de los tres juntos, ha confirmado que por fin se van a casa. Esta es sin duda una noticia que alivia a toda la familia, que ha estado a su lado des del primer día.

"Quiero agradecer, desde el corazón, todo el apoyo y las muestras de cariño que hemos recibido de todos y de todas partes", reconocía Anabel Pantoja en su escrito. La sevillana, centrada en la evolución de su bebé, ha querido dedicar unas palabras a las personas que le han hecho llegar sus mejores deseos.