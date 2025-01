Paola Olmedo cuenta la verdad sobre el hijo de Alejandra Rubio: 'Seré mala persona'

Tras semanas ocupando un discreto segundo plano, Paola Olmedo ha reaparecido por las calles de Madrid. Momento en el que no ha tenido reparos en contar, ante los medios de comunicación, toda la verdad relacionada con el hijo de Alejandra Rubio: “Seré mala persona”.

Tras poner fin a su matrimonio con José María Almoguera, la joven tomó una de las decisiones más importantes de su vida: alejarse todo lo posible de la vida pública.

Tanto es así que, aunque sí que ha ofrecido alguna exclusiva, Paola Olmedo ha intentado por todos los medios pasar desapercibida. Sin embargo, este miércoles, 15 de enero, no ha tenido ningún problema en responder a todas y cada una de las preguntas que le ha hecho un equipo de GTRES.

En este momento, la exnuera de Carmen Borrego ha dejado al descubierto varios datos relacionados con Alejandra Rubio y su hijo Carlo. Y es que, tal y como ha asegurado ante los reporteros, no felicitó a la influencer por el nacimiento del pequeño.

“No se me ocurrió… Seré mala persona”, ha asegurado Paola Olmedo, entre risas. “Estoy tan saturada con tantas cosas que no me pongo a pensar en otras cosas. Tengo mucho ya”, se ha justificado a continuación, dejando las bromas a un lado.

Paola Olmedo desvela toda la verdad sobre Carlo, el hijo de Alejandra Rubio

A continuación, y después de que Paola Olmedo asegurara que no felicitó a Alejandra Rubio por el nacimiento de su primer bebé, el reportero ha querido hacerle una pregunta más.

El comunicador ha querido saber si su hijo y el pequeño Carlo han tenido ya la oportunidad de conocerse. Sin embargo, ha optado por no desvelar si dicho encuentro ha llegado a producirse o no: “No tengo ni idea… Eso es más de Carmen y su padre. Ahí no lo sé, ya es parte de ellos”.

Como era de esperar, el reportero ha aprovechado la ocasión para preguntarle también por el discreto beso que su ex se ha dado con María ‘la jerezana’ dentro de GH Dúo.

Después de asegurar que todavía no ha tenido la oportunidad de ver esta escena, Paola Olmedo ha aclarado que no tiene ni idea de lo que ha sucedido. Además, ha confirmado que no está siguiendo esta edición, porque “no tengo tiempo”.

No obstante, y lejos de molestarle el acercamiento de José María Almoguera y María ‘la jerezana’, ha dejado claro que le parece “fenomenal” que su exmarido conozca a otras chicas.

“Es una persona totalmente libre y creo que está en todo su derecho, como cualquier otra persona”, ha asegurado de forma tajante Paola Olmedo. Momento en el que también ha dejado al descubierto cuál es la relación que actualmente mantiene con el padre de su hijo: “[Nos llevamos]muy bien, sí, sí”.